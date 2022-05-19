Власти Алтая нашли новые места размещения и переработки всего барнаульского мусора

Почему в Павловском районе?
Участки в Павловском районе ведомство подобрало после прошлогодних протестов общественности, восставшей против постройки экотехнопарка в Первомайском районе.
Мнение населения района по отношению к экотехнопарку уже сформировалось, сказала глава района Юлия Фролова. «Как его перебороть, надо думать всем вместе. Любые действия воспринимаются так, что мы хотим организовать здесь огромную свалку», — объяснила она.
Между тем, строить современный полигон для захоронения твердых коммунальных отходов, образуемых в Барнауле, по-прежнему надо. Хотя существующий в краевом центре полигон рассчитывает продлить функционирование до 2023 года.
В минприроды полагают: новое предприятие по утилизации и переработке ТКО должно располагаться вблизи краевого центра, потому что основная масса ТКО — 270 тыс тонн в год — образуется именно в Барнауле.
Для этого сотрудниками минприроды подобраны три участка на расстоянии не более 70 км от Барнауле в Павловском районе, — объяснил Андрей Стрелковский, глава минприроды края.
Что известно об новом мусорном объекте?
Андрей Стрелковский рассказал, что предприятие предполагается создать совместно с «Российским экологическим оператором» (РЭО). Судя по словам министра, окончательное решение о выборе участка еще не принято, других подробностей он также не сообщил.
Ранее в РЭО сообщили, что мощность объекта должна составить 300 тыс. тонн, проект планируется реализовать до конца 2024 года.
Строительство и эксплуатация такого объекта будет вестись на условиях концессионного соглашения. В Алтайском крае концессии в этой сфере еще не заключались.
Кто за него заплатит?
Общий объем инвестиций в проект, по предварительным данным, составит 4 млрд рублей. 95% из них планируется профинансировать путем размещения облигаций РЭО, ранее сообщала пресс-служба этой структуры.
За счет этих средств концессионеру предоставят льготное финансирование на длительный срок.
Кроме того, по словам главы минстроя края Ивана Гилева, какая-то сумма будет скорее всего выделена из бюджета Алтайского края будет принято. «В какие сроки, каким суммы и по каким этапам, это наверное, вопрос второй», — сказал он.
Кто за это возьмется?
Сообщения министры сделали на встрече в Отщественой палате края. На этой же встреч присутствовал Андрей Кулагин, гендиректор компании «Экосоюз», регоператора Барнаульской мусорной зоны.
Он заявил, что компания «Экосоюз» готова «вступить в концессию» и у его организации есть финансовые ресурсы на проведение инженерных изысканий и составление проектно-сметной документации нового объекта.
Министры его заявление не прокомментировали.
Ранее руководитель компании «Механизатор», намеревавшейся построить экотехнопарк в Первомайском районе, сообщал, что на изыскания потратил 12 млн рублей.
Более подробно о трудностях мусорной реформы-= читайте в ближайшее время.