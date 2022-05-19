Власти Алтая нашли новые места размещения и переработки всего барнаульского мусора

Минприроды Алтайского края подобрало три участка в Павловском районе для размещения современного полигона с комплексом переработки твердых коммунальных отходов. Окончательный выбор участка еще не сделан, при этом власти края уверены, что предприятие, которое будет принимать и перерабатывать барнаульский мусор, должно располагаться вблизи Барнаула.

Почему в Павловском районе?

Участки в Павловском районе ведомство подобрало после прошлогодних протестов общественности, восставшей против постройки экотехнопарка в Первомайском районе.

Мнение населения района по отношению к экотехнопарку уже сформировалось, сказала глава района Юлия Фролова. «Как его перебороть, надо думать всем вместе. Любые действия воспринимаются так, что мы хотим организовать здесь огромную свалку», — объяснила она.

Между тем, строить современный полигон для захоронения твердых коммунальных отходов, образуемых в Барнауле, по-прежнему надо. Хотя существующий в краевом центре полигон рассчитывает продлить функционирование до 2023 года.

Карта будущих объектов переработки отходов в Алтайском крае. Минприроды АК.

В минприроды полагают: новое предприятие по утилизации и переработке ТКО должно располагаться вблизи краевого центра, потому что основная масса ТКО — 270 тыс тонн в год — образуется именно в Барнауле.

Для этого сотрудниками минприроды подобраны три участка на расстоянии не более 70 км от Барнауле в Павловском районе, — объяснил Андрей Стрелковский, глава минприроды края.

Что известно об новом мусорном объекте?

Андрей Стрелковский рассказал, что предприятие предполагается создать совместно с «Российским экологическим оператором» (РЭО). Судя по словам министра, окончательное решение о выборе участка еще не принято, других подробностей он также не сообщил.

Ранее в РЭО сообщили, что мощность объекта должна составить 300 тыс. тонн, проект планируется реализовать до конца 2024 года.

Строительство и эксплуатация такого объекта будет вестись на условиях концессионного соглашения. В Алтайском крае концессии в этой сфере еще не заключались.

Инвестиции. СС0

Кто за него заплатит?

Общий объем инвестиций в проект, по предварительным данным, составит 4 млрд рублей. 95% из них планируется профинансировать путем размещения облигаций РЭО, ранее сообщала пресс-служба этой структуры.

За счет этих средств концессионеру предоставят льготное финансирование на длительный срок.

Кроме того, по словам главы минстроя края Ивана Гилева, какая-то сумма будет скорее всего выделена из бюджета Алтайского края будет принято. «В какие сроки, каким суммы и по каким этапам, это наверное, вопрос второй», — сказал он.

Андрей Кулагин. Altapress.ru

Кто за это возьмется?

Сообщения министры сделали на встрече в Отщественой палате края. На этой же встреч присутствовал Андрей Кулагин, гендиректор компании «Экосоюз», регоператора Барнаульской мусорной зоны.

Он заявил, что компания «Экосоюз» готова «вступить в концессию» и у его организации есть финансовые ресурсы на проведение инженерных изысканий и составление проектно-сметной документации нового объекта.

Министры его заявление не прокомментировали.

Ранее руководитель компании «Механизатор», намеревавшейся построить экотехнопарк в Первомайском районе, сообщал, что на изыскания потратил 12 млн рублей.

Более подробно о трудностях мусорной реформы-= читайте в ближайшее время.