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Власти Алтая рассказали о малом и среднем бизнесе в период «карантина»

Правительство Алтайского края разъяснило, как предприятия малого и среднего бизнеса будут осуществлять свою деятельность в период объявленных нерабочих дней.

Налоги.
Налоги.
СС0

Напомним, 25 марта Владимир Путин озвучил ряд мер, которые помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции в России.

В соответствии с указом президента РФ установлено, что дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года — нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Указ не распространяется на…

Указ не распространяется на работников:

  • непрерывно действующих организаций;
  • медицинских и аптечных организаций;
  • организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
  • организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Предприятиям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям рекомендовано на указанный период приостановить работу, предусмотреть дистанционный режим ее ведения.

В ситуации, когда есть необходимость продолжения трудовой деятельности, требуется следовать положениям Трудового кодекса РФ, подчеркнули в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Бизнес.
Бизнес.
СС0.

Также отмечается, что предприятия малого и среднего бизнеса получат дополнительную поддержку в период экономической и эпидемиологической нестабильности.

Что по этому поводу сказал Путин

«Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий кроме такой отсрочки по налогам дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев. В целом прошу правительство и Центробанк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование», — ранее сказал Путин.

Начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев подчеркнул оправданность и своевременность дополнительных мер поддержки для отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией.

По его словам, шаги реализуют совместно с комплексом мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, которые работают в крае в рамках госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства Алтайского края» и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В первую очередь сейчас приоритеты поддержки будут направлены на сохранение экономической устойчивости работы предприятий и компаний, делового климата в регионе. Считаю очень важным решение о предоставлении отсрочки предпринимателям по уплате обязательных платежей в бюджетную систему страны и внебюджетные фонды», — подчеркнул Евстигнеев.

При этом, как он отметил, принципиален тот факт, что возможность снижать ставку страховых взносов хоть и принята на неопределенный срок, но имеет все шансы сохраниться в перспективе.

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