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Экономика

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение спасти «Иткульский спиртзавод»

20 мая глава Алтайского края Виктор Томенко заявил, что региональное правительство примет все меры для сохранения «Иткульского спиртзавода», сообщила его пресс-служба. В качестве одного из вариантов спасения рассматривается возможный выкуп предприятия в краевую собственность.

"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
Анна Зайкова

На аппаратном совещании с членами правительства 20 мая Виктор Томенко дал поручение рассмотреть вопрос покупки предприятия алтайским бизнесом или же выкупа в собственность края. По словам спикера АКЗС Александра Романенко, при необходимости парламентарии готовы принять соответствующий нормативный акт.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Нас интересует эта ситуация с двух сторон. Первая — это рабочие места для 400 человек, причем географически там проживающих. Вторая — это доходы краевого бюджета. Это два или два с половиной миллиардов рублей в зависимости от объемов производства подакцизной продукции.

Губернатор поручил министрам экономики, промышленности, финансов и начальнику управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям изучить вопрос.

Ранее altapress.ru писал, что предложение о покупке актива поступало «Бочкаревскому пивоваренному заводу». Его собственник Вадим Смагин этот факт подтвердил, но при этом отметил, что возможности инвестирования в водочное производство компания в настоящее время не рассматривает.

Также, по данным altapress.ru, в спасении предприятия готова поучаствовать компания «Маруся Бевереджис РУС», для которой на «Иткульском спиртзаводе» производили водку на экспорт. Инвестор якобы внимательно следит за происходящим и рассматривает возможность покупки актива.

По словам начальника Алтайпищепрома, «Иткульский спиртзавод» технически готов возобновить выпуск продукции в любой момент.

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