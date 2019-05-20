Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение спасти «Иткульский спиртзавод»

На аппаратном совещании с членами правительства 20 мая Виктор Томенко дал поручение рассмотреть вопрос покупки предприятия алтайским бизнесом или же выкупа в собственность края. По словам спикера АКЗС Александра Романенко, при необходимости парламентарии готовы принять соответствующий нормативный акт.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Нас интересует эта ситуация с двух сторон. Первая — это рабочие места для 400 человек, причем географически там проживающих. Вторая — это доходы краевого бюджета. Это два или два с половиной миллиардов рублей в зависимости от объемов производства подакцизной продукции.
Губернатор поручил министрам экономики, промышленности, финансов и начальнику управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям изучить вопрос.
Ранее altapress.ru писал, что предложение о покупке актива поступало «Бочкаревскому пивоваренному заводу». Его собственник Вадим Смагин этот факт подтвердил, но при этом отметил, что возможности инвестирования в водочное производство компания в настоящее время не рассматривает.
Также, по данным altapress.ru, в спасении предприятия готова поучаствовать компания «Маруся Бевереджис РУС», для которой на «Иткульском спиртзаводе» производили водку на экспорт. Инвестор якобы внимательно следит за происходящим и рассматривает возможность покупки актива.
По словам начальника Алтайпищепрома, «Иткульский спиртзавод» технически готов возобновить выпуск продукции в любой момент.