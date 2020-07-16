Власти Алтайского края ищут инвесторов на перспективное направление переработки

В Алтайском крае наблюдается дефицит производственных мощностей по переработке масличных культур. Об этом 15 июля в ходе онлайн-форума «Алтай Агро» рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. По его словам, на перспективное направление идет поиск инвесторов.

В 2019 году производство масличных культур в Алтайском крае оказалось рекордным — общий сбор составил 1,1 млн тонн. По производству рапса и масличного льна регион впервые вышел на второе место в России.

При этом мощности по переработке остались на прежнем уровне. Край может переработать максимально 600 тыс. тонн масличного сырья в год. Остальное приходится вывозить.

В сезоне 2019−2020 годов вывоз маслосемян составил 386 тыс. тонн, что на 19% больше сезоном ранее. Самой востребованной культурой был подсолнечник — за пределы края его отправили в объеме 183,3 тыс. тонн. Основным покупателем стал Казахстан, на долю которого пришлось порядка 70% экспорта этой культуры.

Подсолнечник. архив сибмасло. рф

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

Что касается рынка масличных культур, нас некогда осуждали за вывоз этой продукции. Но на то есть объективные причины. Ситуация аналогичная той, что складывается по зерновым. Мы производим больше, чем можем сами переработать. Это высокомаржинальные культуры, которые преимущественно отправляются на экспорт.

По словам Чеботаева, задача номер один — увеличить еще на треть перерабатывающие мощности внутри региона, чтобы загрузить их на 800−900 тыс тонн. Для этого профильные структуры занимаются поиском заинтересованных инвесторов.

На барнаульском заводе «АгроСиб-Раздолье» «АгроСиб-Раздолье»

Тем более, что конечный продукт — масло и жом — являются востребованными. По данным Алтайпищепрома, экспорт продукции масложировой промышленности края за пять месяцев текущего года вырос на на 21,8%.