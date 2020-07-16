Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 июля 21°C
Алтайское поле
Экономика

Власти Алтайского края ищут инвесторов на перспективное направление переработки

В Алтайском крае наблюдается дефицит производственных мощностей по переработке масличных культур. Об этом 15 июля в ходе онлайн-форума «Алтай Агро» рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. По его словам, на перспективное направление идет поиск инвесторов.

Подсолнечник.
Подсолнечник.
СС0.

В 2019 году производство масличных культур в Алтайском крае оказалось рекордным — общий сбор составил 1,1 млн тонн. По производству рапса и масличного льна регион впервые вышел на второе место в России.

При этом мощности по переработке остались на прежнем уровне. Край может переработать максимально 600 тыс. тонн масличного сырья в год. Остальное приходится вывозить.

В сезоне 2019−2020 годов вывоз маслосемян составил 386 тыс. тонн, что на 19% больше сезоном ранее. Самой востребованной культурой был подсолнечник — за пределы края его отправили в объеме 183,3 тыс. тонн. Основным покупателем стал Казахстан, на долю которого пришлось порядка 70% экспорта этой культуры.

Подсолнечник.
Подсолнечник.
архив сибмасло. рф

Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства Алтайского края:

Что касается рынка масличных культур, нас некогда осуждали за вывоз этой продукции. Но на то есть объективные причины. Ситуация аналогичная той, что складывается по зерновым. Мы производим больше, чем можем сами переработать. Это высокомаржинальные культуры, которые преимущественно отправляются на экспорт.

По словам Чеботаева, задача номер один — увеличить еще на треть перерабатывающие мощности внутри региона, чтобы загрузить их на 800−900 тыс тонн. Для этого профильные структуры занимаются поиском заинтересованных инвесторов.

На барнаульском заводе &quot;АгроСиб-Раздолье&quot;
На барнаульском заводе «АгроСиб-Раздолье»
«АгроСиб-Раздолье»

Тем более, что конечный продукт — масло и жом — являются востребованными. По данным Алтайпищепрома, экспорт продукции масложировой промышленности края за пять месяцев текущего года вырос на на 21,8%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость