Власти Алтайского края поддерживают жизнь Корбалихинского рудника

Основное внимание министерства сосредоточено на деятельности предприятия «Сибирь-Полиметаллы».
«Взаимодействуем с ними в ежедневном режиме», — говорит Химочка.
В первую очередь речь идет о выдаче пропусков для въезда на территорию рудника. Горячим питанием из общепита Змеиногорска, водой, набором масок, перчаток, санитайзеров обеспечивают работников постов, которые трудятся в две смены.
«Совместно с Роспотребнадзором в штабе было принято решение не останавливать работы на этих рудниках (Степном и Заречном), но ввести ограничения, связанные с необходимостью проходить обязательную трехнедельную обсервацию прибывающим на рудники работникам», — пояснил Вячеслав Химочка.
По данным краевого минздрава, 143 работника рудника заразились Covid-19.