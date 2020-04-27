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Экономика

Власти Алтайского края поддерживают жизнь Корбалихинского рудника

Работа Корбалихинского рудника в Алтайском крае организована в режиме жизнеобеспечения, заявил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка 27 апреля.

Корбалихинский рудник.
Корбалихинский рудник.
sib-pm.ru

Основное внимание министерства сосредоточено на деятельности предприятия «Сибирь-Полиметаллы».

«Взаимодействуем с ними в ежедневном режиме», — говорит Химочка.

В первую очередь речь идет о выдаче пропусков для въезда на территорию рудника. Горячим питанием из общепита Змеиногорска, водой, набором масок, перчаток, санитайзеров обеспечивают работников постов, которые трудятся в две смены.

«Совместно с Роспотребнадзором в штабе было принято решение не останавливать работы на этих рудниках (Степном и Заречном), но ввести ограничения, связанные с необходимостью проходить обязательную трехнедельную обсервацию прибывающим на рудники работникам», — пояснил Вячеслав Химочка.

По данным краевого минздрава, 143 работника рудника заразились Covid-19.

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