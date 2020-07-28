Власти Алтайского края помогут крупному российскому инвестору с дорогой и оборудованием

В 2021 году в Тальменском районе может начаться строительство дороги к крупному животноводческому комплексу. Его возводит крупнейший в России производитель молока — «ЭкоНива-АПК Холдинг». Президент компании Штефан Дюрр 27 июля побывал в Барнауле.

На встрече с губернатором края Виктором Томенко он сообщил, что уже к концу 2020 года животноводческий комплекс начнет работу. В ближайших планах компании — построить первый коровник на 1 тыс. голов и завести нетелей.

На проектную мощность по поголовью «ЭкоНива-Алтай» намерена выйти в 2021 году.

Также в следующем году начнется разработка двух самых отдаленных земельных участков, которые находятся в Казанцево и Загайново Тальменского района. Для их обработки компания приобрела специальную технику.

Штефан Дюрр www.ekoniva-apk.ru/

Всю площадь планируется освоить в 2022 году.

Что будет строить «ЭкоНива-АПК Холдинг» В 2018 году «ЭкоНива» и правительство региона подписали соглашение, по которому инвестор обязался построить в Тальменском районе крупный животноводческий комплекс на 6 тыс. голов скота, со своей стороны Алтайский край — всячески ему в этом содействовать. В октябре того же года Штефан Дюрр рассказывал, что стоимость проекта оценивается в 2,8 млрд рублей, однако сам инвестор не исключал, что итоговые цифра могут быть больше. Возможное удорожание он связывал с растущей ценой импортного оборудования, которое устанавливают на его фермах.

Что ожидает инвестора

По словам министра сельского хозяйства края Александра Чеботаева, заявка по строительству дороги к животноводческому комплексу с участием государственных средств направлена в Минсельхоз России и Росавтодор. Изучение документов завершается.

Руководитель минсельхоза также уточнил: компания может получить компенсацию части затрат на покупку племенного молодняка, поддержку по строительству животноводческих объектов в размере 25% фактических затрат.

На одном из комплексов «ЭкоНивы АПК холдинг». ekoniva-apk.ru

Кроме того, работают стимулирующая и компенсирующая субсидии.

В частности, в этом году предприятие получило 1,3 млн рублей компенсаций за приобретенные элитные семена, также ожидается поступление документов от компании на выплату несвязанной поддержки в области растениеводства.