29 ноября
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Экономика

Власти Алтайского края сбрасывают с баланса типографии в малых городах

Власти Алтайского края вновь пытаются сбыть в частные руки Славгородскую, Змеиногорскую и Каменскую типографии за 25 млн рублей.

Славгородская типография.
Славгородская типография.
slavtyp.ru

Что почем

За Славгородскую типографию просят 13,5 млн рублей, Каменскую оценили в 8,7 млн, Змеиногорскую — в 3,1 млн. Их уже пытались пустить с молотка в марте 2021 года, однако желающих приобретать убыточные активы не нашлось.

Финансовые показатели

По итогам 2020 года все три предприятия демонстрировали серьезное падение выручки, а Змеиногорская и Каменская типографии — еще и прибыли. В плюс по итогам года вышла лишь Славгородская типография, чистая прибыль которой за год составила немногим более 100 тыс. рублей.

В 2021 году ситуация несколько улучшилась. Убыток в 87 тыс. рублей по итогам года показала Змеиногорская типография, в предыдущем году ее потери составляли 240 тыс. Чистая прибыль Славгородской типографии составила 140 тыс. рублей, Змеиногорской — 14 тыс.

Недвижимые активы

Славгородской типографии, помимо прочего, принадлежит ряд объектов недвижимости:

  • Административное здание площадью 974,8 кв. м;
  • Здание площадью 225,4 кв. м;
  • Гаражный бокс площадью 53,2 кв. м;
  • Гараж площадью 35,8 кв. м.

Также только у Славгородской типографии есть собственный сайт: www.slavtyp.ru.

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