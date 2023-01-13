Власти Алтайского края сэкономят на Змеиногорском тракте более 150 млн рублей

13 января разыгран тендер на строительство развязки на пересечении Южного и Змеиногорского трактов в Барнауле. Один из потенциальных подрядчиков предложил выполнить работу на 157,5 млн рублей дешевле, чем рассчитывали власти.

О том, кто конкретно победил на торгах, на момент публикации материала, не сообщалось. Однако известно, что за тендер, первоначальная стоимость которого составляла 3,15 млрд рублей, боролись два участнка.

Один из них выразил готовность приступить к строительству за 3 млрд рублей, другой — за 2,99 млрд.

Трехуровневую развязку должны были начать строить еще летом, однако проект пришлось сдвинуть на более поздний срок.

Руководитель «Алтайавтодора» Василий Мотуз ранее отмечал, что в получении подряда выражали заинтересованность компании из Подмосковья и Новосибирска.