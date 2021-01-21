Власти Барнаула назвали способ борьбы с ростом цен на продукты. Он такой же, как и раньше

В администрации краевой столицы на текущей неделе главой города Вячеславом Франком было подписано соответствующее постановление. «Утвердить график проведения специализированных продовольственных ярмарок выходного дня в 2021 году», — говорится в документе.
Также в постановлении оговаривается, что продовольственные ярмарки проводятся «в целях улучшения обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией, поддержки малообеспеченного населения и местных товаропроизводителей, сдерживания роста цен».
Отметим, что такие формулировки ежегодно фигурируют в документах, которыми регламентируется данная практика.
Факт
Размер товарооборота продовольственных ярмарок в Барнауле в 2020 году составил порядка 100 млн рублей.
За организационные вопросы по проведению ярмарок отмечают администрации районов Барнаула. Как и прежде, работать торговые площадки будут по субботам с 10:00 до 14:00 в период с февраля по ноябрь. Кроме того, одну ярмарку организуют также в конце декабря.
Что касается дат проведения ярмарок в 2021 году, то они таковы:
- 21 февраля;
- 6 марта;
- 13 марта;
- 20 марта;
- 3 апреля;
- 10 апреля;
- 17 апреля;
- 24 апреля;
- 1 мая;
- 11 сентября;
- 18 сентября;
- 25 сентября;
- 2 октября;
- 9 октября;
- 16 октября;
- 23 октября;
- 30 октября;
- 4 ноября;
- 25 декабря.
Как и прежде, ярмарочные площадки будут организованы во всех районах города.