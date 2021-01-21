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Экономика

Власти Барнаула назвали способ борьбы с ростом цен на продукты. Он такой же, как и раньше

Практика проведения традиционных продовольственных ярмарок, призванных сдержать рост цен на продукты питания, будет продолжена в Барнауле в 2021 году.

Продукты.
Продукты.
unsplash.com

В администрации краевой столицы на текущей неделе главой города Вячеславом Франком было подписано соответствующее постановление. «Утвердить график проведения специализированных продовольственных ярмарок выходного дня в 2021 году», — говорится в документе.

Также в постановлении оговаривается, что продовольственные ярмарки проводятся «в целях улучшения обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией, поддержки малообеспеченного населения и местных товаропроизводителей, сдерживания роста цен».

Отметим, что такие формулировки ежегодно фигурируют в документах, которыми регламентируется данная практика.

Факт

Размер товарооборота продовольственных ярмарок в Барнауле в 2020 году составил порядка 100 млн рублей.

Продовольственная ярмарка.
Продовольственная ярмарка.
Фото предоставлено организатором

За организационные вопросы по проведению ярмарок отмечают администрации районов Барнаула. Как и прежде, работать торговые площадки будут по субботам с 10:00 до 14:00 в период с февраля по ноябрь. Кроме того, одну ярмарку организуют также в конце декабря.

Что касается дат проведения ярмарок в 2021 году, то они таковы:

  • 21 февраля;
  • 6 марта;
  • 13 марта;
  • 20 марта;
  • 3 апреля;
  • 10 апреля;
  • 17 апреля;
  • 24 апреля;
  • 1 мая;
  • 11 сентября;
  • 18 сентября;
  • 25 сентября;
  • 2 октября;
  • 9 октября;
  • 16 октября;
  • 23 октября;
  • 30 октября;
  • 4 ноября;
  • 25 декабря.
Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Как и прежде, ярмарочные площадки будут организованы во всех районах города.

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