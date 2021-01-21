Власти Барнаула назвали способ борьбы с ростом цен на продукты. Он такой же, как и раньше

Практика проведения традиционных продовольственных ярмарок, призванных сдержать рост цен на продукты питания, будет продолжена в Барнауле в 2021 году.

В администрации краевой столицы на текущей неделе главой города Вячеславом Франком было подписано соответствующее постановление. «Утвердить график проведения специализированных продовольственных ярмарок выходного дня в 2021 году», — говорится в документе.

Также в постановлении оговаривается, что продовольственные ярмарки проводятся «в целях улучшения обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией, поддержки малообеспеченного населения и местных товаропроизводителей, сдерживания роста цен».

Отметим, что такие формулировки ежегодно фигурируют в документах, которыми регламентируется данная практика.

Факт Размер товарооборота продовольственных ярмарок в Барнауле в 2020 году составил порядка 100 млн рублей.

Продовольственная ярмарка. Фото предоставлено организатором

За организационные вопросы по проведению ярмарок отмечают администрации районов Барнаула. Как и прежде, работать торговые площадки будут по субботам с 10:00 до 14:00 в период с февраля по ноябрь. Кроме того, одну ярмарку организуют также в конце декабря.

Что касается дат проведения ярмарок в 2021 году, то они таковы:

21 февраля;

6 марта;

13 марта;

20 марта;

3 апреля;

10 апреля;

17 апреля;

24 апреля;

1 мая;

11 сентября;

18 сентября;

25 сентября;

2 октября;

9 октября;

16 октября;

23 октября;

30 октября;

4 ноября;

25 декабря.

Продукты. Цены. Магазин. unsplash.com

Как и прежде, ярмарочные площадки будут организованы во всех районах города.