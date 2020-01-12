Власти Барнаула определили, с кем заключить контракт на охрану 4 тыс. гектаров городских лесов

10 января завершился аукцион по выбору подрядчика на охрану, защиту и воспроизводство лесов Барнаула, организованный властями города. Заявку подало только одно предприятие — с ним и будет заключен контракт. Подрядчик должен будет охранять лес от пожара, оборудовать места отдыха, поставить скамейки и сможет вырубить более 500 кубов деревьев.

Один желающий охранять лес

Барнаульские леса занимают площадь 4063 гектара. Zakupki.gov.ru

Барнаульские леса занимают площадь 4063 гектара, основная их часть находится, судя по карте, в пойме Оби. Все работы, связанные с их охраной и воспроизводством, оценили в 6 млн рублей.

Аукцион по выбору подрядчика проводил городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту в конце декабря 2019 года, 10 января 2020-го — последний день подачи заявок.

Поскольку заявку подал только один участник — краевое автономное учреждение «Алтайлес» — аукцион признали несостоявшимся. Комиссия по закупкам приняла решение заключить с ним контракт, так как его заявка соответствует требованиям.

Что надо сделать за 6 млн рублей

Надо сказать, что с этим же учреждением городские власти и раньше заключали муниципальный контракт. Но они редко рассказывали, что именно он делает. Это ясно из аукционной документации, опубликованной на сайте zakupki.gov.ru.

Самая дорогая часть работы в 2020 году (около 5 млн рублей) — мероприятия по ограничению распространения пожаров в лесу.

Противопожарные мероприятия включают наземное патрулирование по всей площади леса, устройство 50 км минерализованных полос вокруг деревьев и вдоль дорог, контролируемое выжигание травы на площади 30 га и расчистку 319 га леса от хлама.

Барнаулец заставил двух нечистоплотных мужчин забрать мусор из леса. Кадр из видео Barnaul22.

Кроме того, победителю аукциона предстоит,

обустроить шесть мест отдыха ( там , где больше всего посетителей),

там где больше всего посетителей), поставить 10 скамеек,

организовать шесть кострищ,

у въезда в лес надо поставить шесть предупредительных аншлагов.

Победитель аукциона также обязан будет провести лесопатологическое обследование всей территории городских лесов — очевидрно, чтобы оценить их состояние.

Лес в Барнауле после июньского шторма. Сентябрь 2018. Анна Зайкова.

И немного рубки

Победителю аукциона также отведена лесосека объемом 516 кубометров. Он получил право вырубить спелые и перестойные лесонасаждения (речь идет о соснах), но обязан обеспечить сохранение подроста на площади 12,9 га.

За вырубленные деревья он должен будет заплатить 12 582 рубля.

Кроме этого он обязан будет до конца 2020 года посадить 1250 деревьев на площади 0,5 гектаров, а течение года содействовать естественному возобновлению лесов (минерализация поверхности почвы) на площади 2 га.