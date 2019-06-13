Налоговые новшества для небольших торговцев могут «похоронить» малый бизнес на Алтае

Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, которые в том числе гласят: бизнес, торгующий маркированными товарами, не сможет применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему (ПСН) — режимы, заметно снижающие нагрузку на предпринимателей. Для Алтайского края, где много малого и микробизнеса, это грозит массовым закрытием ИП.

Что предлагают изменить власти?

По задумке властей, предприниматели, которые в рознице торгуют товарами, подлежащими обязательной маркировке, не могут применять «вмененку» и патент. Какие именно группы товаров относятся к ним сейчас, и в законопроекте, и в пояснительной записке, определены невнятно. Это точно лекарства (маркировка обязательна с 2020 года) и меховые изделия (чипирование уже действует).

Неясность с одеждой и обувью.

В документе поправка звучит так: «…в целях ЕНВД для отдельных видов деятельности и ПСН к розничной торговле не относится реализация лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий, из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке».

Таким образом, не ясно, идет ли речь об обуви и одежде в целом или только меховых изделиях.

На федеральных отраслевых сайтах ситуацию трактуют по-разному. Но сходятся в одном — новые нормы могут совсем «задушить» малый бизнес.

Почему для бизнеса края новшества губительны?

Запрет на ЕНВД и патент автоматически значит переход на общую систему налогообложения, более затратную и сложную с точки зрения администрирования.

Павел Нестеров,

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае:

Если предпринимателей, особенно сельских, со спецрежимов уберут, вы представляете, какая это нагрузка. Это же уплата НДС, ежеквартальные отчеты, журналы — придется брать минимум одного бухгалтера. Они просто не потянут это.

На общей системе, кроме того, нужно будет делать все соцплатежи без возможности их компенсировать (как, например, при ЕНВД).

Юрий Фриц,

председатель правления Алтайского союза предпринимателей:

Если примут эти поправки, будет массовая ликвидация юрлиц, ИП, уход в тень. На селе станет совсем грустно-грустно. Многие не выживут, не справятся с этой ситуацией.

По словам Фрица, ЕНВД и патент были отдушинами для малого бизнеса: простая система по фактическим показателям.

Юрий Фриц,

председатель правления Алтайского союза предпринимателей:

Президент постоянно говорит о необходимости развивать малый и средний бизнес, есть даже целый нацпроект. Но какое бы решение мы не взяли, каждое ведет к ухудшению положения предпринимателя. То есть посылы абсолютно разнонаправленные.

Оба эксперта считают, что подобные поправки — это следствие того, что крупные сети лоббируют свои интересы.

Какие товары и с какого времени подлежат маркировке?

С 1 марта 2019 года:

табачная продукция.

С 1 июня 2019 года:

обувь.

С 1 декабря 2019 года:

духи и туалетная вода,

шины и покрышки,

одежда из кожи,

женские трикотажные блузки,

мужские и женские пальто , полупальто , плащи , куртки , ветровки , штормовки,

полупальто плащи куртки ветровки штормовки, белье постельное , столовое , туалетное и кухонное,

столовое туалетное и кухонное, фотокамеры ( кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки.

Этот перечень указан с распоряжении правительства от 28 апреля 2018 года № 792-р.

С 1 января 2020 года: