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Экономика

Власти края пообещали добавить денег сельхозпредприятиям, которых Москва лишила субсидий

Краевые власти приняли принципиальное решение о выплате в 2020 году дополнительных бюджетных средств сельхозпредприятиям края с численностью работников более 100 человек, сообщил вице-спикер АКЗС Сергей Серов. Необходимость в этом возникла потому, что Минсельхоз России отменили погектарные субсидии для таких юрлиц.

Большинство крестьян пускают федеральные субсидии на топливо и техническое перевооружение.
Большинство крестьян пускают федеральные субсидии на топливо и техническое перевооружение.
Анна Зайкова

Министр урезал субсидии

Минсельхоз России не раз менял правила предоставления аграриям несвязанной поддержки — погектарных субсидий. Одно из последних изменений — отказ от выплаты их крупным сельхозпредприятиям с численностью более 100 человек. Как сообщалось раньше, таких в Алтайском крае 113.

И вот теперь в АКЗС сообщили, что губернатор края поддержал идею выделить из бюджета дополнительные средства для компенсации им выпадающих субсидий.

За чей счет праздник

Сделать это предполагается за счет увеличения финансирования по статьям компенсирующих и стимулирующих субсидий госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края».

Сергей Серов сказал, что такие предприятия несут социальную нагрузку на селе, поэтому поддержать их необходимо. Объем поддержки и будет ли компенсировать недополученные доходы полностью пока не сообщается.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Субсидии крупным молочникам тоже урезали

Чуть раньше депутат Госдумы РФ от Алтайского края Иван Лоор сообщал, что такое же численное ограничение принято и при выплате субсидий на 1 литр товарного молока. То есть право на господдержку остается только для тех предприятий, в которых работает менее 100 человек.

По словам депутата, если это не изменить, 12% хозяйств края лишатся субсидий. Между тем, в Алтайском крае именно в таких предприятиях содержится 39% поголовья КРС.

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