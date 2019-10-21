Власти края пообещали добавить денег сельхозпредприятиям, которых Москва лишила субсидий

Министр урезал субсидии
Минсельхоз России не раз менял правила предоставления аграриям несвязанной поддержки — погектарных субсидий. Одно из последних изменений — отказ от выплаты их крупным сельхозпредприятиям с численностью более 100 человек. Как сообщалось раньше, таких в Алтайском крае 113.
И вот теперь в АКЗС сообщили, что губернатор края поддержал идею выделить из бюджета дополнительные средства для компенсации им выпадающих субсидий.
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Сделать это предполагается за счет увеличения финансирования по статьям компенсирующих и стимулирующих субсидий госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края».
Сергей Серов сказал, что такие предприятия несут социальную нагрузку на селе, поэтому поддержать их необходимо. Объем поддержки и будет ли компенсировать недополученные доходы полностью пока не сообщается.
Субсидии крупным молочникам тоже урезали
Чуть раньше депутат Госдумы РФ от Алтайского края Иван Лоор сообщал, что такое же численное ограничение принято и при выплате субсидий на 1 литр товарного молока. То есть право на господдержку остается только для тех предприятий, в которых работает менее 100 человек.
По словам депутата, если это не изменить, 12% хозяйств края лишатся субсидий. Между тем, в Алтайском крае именно в таких предприятиях содержится 39% поголовья КРС.