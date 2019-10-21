Власти края пообещали добавить денег сельхозпредприятиям, которых Москва лишила субсидий

Краевые власти приняли принципиальное решение о выплате в 2020 году дополнительных бюджетных средств сельхозпредприятиям края с численностью работников более 100 человек, сообщил вице-спикер АКЗС Сергей Серов. Необходимость в этом возникла потому, что Минсельхоз России отменили погектарные субсидии для таких юрлиц.