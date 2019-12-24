Власти Алтайского края рассказали о небывалом спросе на местные консервы

В Алтайском крае уже шестой год подряд снижается производство колбасных изделий, зато серьезно возрос потребительский интерес к мясным консервам. Об этом 23 декабря на пресс-конференции рассказал руководитель Алтайпищепрома Александр Большаков.

За 11 месяцев нынешнего года предприятия региона увеличили выпуск мясных консервов в 1,7 раза. Всего из было произведено 11,2 млн условных банок.

По словам Александра Большакова, лучше всего в этом направлении работает «Бийский консервный завод», который поставляет продукцию по госконтракту для российской армии. «Производство не останавливается круглые сутки», — сообщил чиновник.

Почему перестали есть колбасу

Самый «жирный» для колбасного производства год был 2012-тый. Тогда алтайские предприятия выпустили 26,7 тыс. тонн этой продукции. Затем последовал спад.

В прошлом году выпуск колбасы составил 15,4 тыс. тонн, в нынешнем, скорее всего, будет еще ниже.

Колбасы. Анна Зайкова , altapress.ru

В Алтайпищепроме называют это общероссийской тенденцией. Люди переходят на более здоровую пищу, исключая колбасу и сосиски. «Особенно это актуально для прекрасной половины человечества», — уточнил Большаков.

По его словам, несмотря на проседание колбасного производства, в целом мясной сектор Алтайского края демонстрирует рост.