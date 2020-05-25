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Экономика

Власти Крыма первыми начнут зарабатывать на туристах в обсерваторах

Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за их счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил в 24 мая глава республики Сергей Аксенов.

Балаклава, Крым. Вид с Мраморного пляжа.
Балаклава, Крым. Вид с Мраморного пляжа.
Ольга Калинина

«Граждане из других субъектов РФ, которые едут бесцельно, по личным вопросам, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму», — цитирует слова чиновника «Интерфакс».

Глава Крыма объяснил такое решение дополнительной нагрузкой на органы власти и систему здравоохранения, призвав желающих посетить полуостров «не создавать проблему» и «уважать друг друга».

Сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор, Аксенов не назвал. Соответствующий указ был опубликован в воскресенье.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая.

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