Власти Крыма первыми начнут зарабатывать на туристах в обсерваторах

«Граждане из других субъектов РФ, которые едут бесцельно, по личным вопросам, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму», — цитирует слова чиновника «Интерфакс».
Глава Крыма объяснил такое решение дополнительной нагрузкой на органы власти и систему здравоохранения, призвав желающих посетить полуостров «не создавать проблему» и «уважать друг друга».
Сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор, Аксенов не назвал. Соответствующий указ был опубликован в воскресенье.
В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая.