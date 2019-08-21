Власти Москвы решили еще увеличить городские доплаты к пенсиям

По его словам, экономическое положение вопреки пессимистическим прогнозам позволяет увеличивать пенсии.

«Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле это не так — растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль — это признак того, что экономика развивается. Исходя из этого, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода», —цитирует слова Сергея Собянина ТАСС.

Принять решение относительно пенсий мэр пообещал уже на следующей неделе.

Сколько получают столичные пенсионеры?

Согласно российскому законодательству, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился сразу на 3 тыс. рублей — до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.