Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Власти Москвы решили еще увеличить городские доплаты к пенсиям

Правительство Москвы в ближайшее время планирует повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом 21 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

По его словам, экономическое положение вопреки пессимистическим прогнозам позволяет увеличивать пенсии.

«Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле это не так — растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль — это признак того, что экономика развивается. Исходя из этого, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода», —цитирует слова Сергея Собянина ТАСС.

Принять решение относительно пенсий мэр пообещал уже на следующей неделе.

Сколько получают столичные пенсионеры?

Согласно российскому законодательству, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился сразу на 3 тыс. рублей — до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость