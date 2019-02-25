Власти ОАЭ простили гражданам долги на $100 млн. Будет ли так же в России?

Власти Арабских Эмиратов решили простить гражданам почти 100 млн долларов задолженности — спецкомиссия достигла соглашения с 13 коммерческими банками о прощении долгов испытывающим затруднения заемщикам из числа граждан страны.

Цель этого шага — в том числе «обеспечение условий жизни для граждан и укрепление финансовой стабильности их семей».

Правительство страны оказало помощь более чем трем тысячам человек, имевшим задолженность перед банками, пишет bfm.ru.

Опыт ОАЭ — в Россию

Могут ли российские власти последовать монаршему примеру?

Григорий Трофимчук,

эксперт в области внутренней и внешней политики , обороны и безопасности , председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей»:

Для жителей Эмиратов, во всяком случае основной, подавляющей массы, прямо скажем, жизнь там не простая, они далеко не все шейхи. Поэтому власти ОАЭ изредка — сегодняшнее списание не первое — сбрасывают внутренний пар, списывая долги населения перед банками, то есть давая фактически прямое указание этим банкам… Наверное, рано или поздно, но, во всяком случае, можно на это надеяться, и Россия начнет реализовывать подобный опыт в той или иной форме. Может быть, не как в Арабских Эмиратах, напрямую списывая долги, и не давая такое указание банкам, но, по крайней мере, не вводить на какой-то период новые налоги, не повышать цены и тарифы.

Инициативу властей ОАЭ прокомментировал главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин:

«В России это достаточно непросто сделать по одной простой причине: российские власти очень уж аккуратно подходят к вопросу расходования финансовых средств, и в части денег бюджета они скорее прижимисты, причем это касается в том числе и затрат на социальные нужды. Поэтому я не думаю, что от российских властей можно было бы ожидать даже такого чисто популистского и неразумного шага в размере 100 млн».

Долги других государств

Возникает вопрос: почему Россия прощает баснословные долги другим государствам, а своим гражданам — нет.

«В существенной степени это были деньги, выданные этим странам по политическим соображениям, ради поддержания мировой гегемонии, присутствия, геополитических целей. Естественно, было понятно, что если режим отпадал и Россия после СССР перестала преследовать эти цели, долг становился, понятно, бесполезным для страны по той простой причине, что те цели, ради которых он выдавался, уже никого не интересуют, режим в стране поменялся», — говорит Евгений Надоршин.

Долг приходится, так или иначе, пересматривать, а в итоге в результате многочисленных переговоров — списывать.

Долговые амнистии

Власти ОАЭ неоднократно принимали схожие меры. В январе 2012 года объявили, что долги простят почти семи тысячам граждан страны на общую сумму 540 млн долларов. Под долговую амнистию попали те граждане, чья задолженность не превышала 270 тысяч долларов.

Министерства счастья

В Объединенных Арабских Эмиратах появилась должность министра счастья. Этот министерский портфель у женщины. Оуд Аль Руми, займется проведением государственной политики по формированию новых социальных благ и увеличению уровня счастья в обществе. Министерство счастья также существует в Бутане.