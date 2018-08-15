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Власти обсуждают сохранение пенсионных льгот

В российском правительстве обсуждается сохранение льгот в рамках нынешнего возраста выхода на пенсию даже после его повышения, сообщает РБК.

Пенсионер. Пенсия.
Пенсионер. Пенсия.
СС0.

По словам собеседника агентства, сохранение льгот — «самый легкий из вопросов», поскольку они финансируются из региональных бюджетов. Достаточно будет просто сохранить финансирование на прежнем уровне. Другой источник в «Единой России» утверждает, что против идеи сохранения льгот выступил Минфин, поскольку это может привести к выпадению доходов регионов.

Сохранение льгот может быть прописано в законопроекте о повышении пенсионного возраста ко второму чтению в Госдуме.

Российские пенсионеры не платят налог на недвижимое имущество и дачные участки, имеют льготы на проезд в общественном транспорте, получают надбавки из региональных бюджетов. Также пенсионеры могут получать субсидии на оплату коммунальных услуг, пишет «Коммерсантъ».

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