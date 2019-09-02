Власти отказались проводить Красноярский экономический форум

В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов России — в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд. Его заменят на форум нацпроектов, который будет проходить в разных регионах, сообщает РБК .

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложил отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, рассказал РБК источник в правительстве и подтвердил представитель премьера Олег Осипов.

По его словам, предполагается, что первый форум нацпроектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, а следующий, в 2021 году, — в Нижнем Новгороде. Форум будет проходить раз в год, оргкомитет возглавит Чуйченко.

Чем известен Красноярский форум

Он проводится с 2004 года. За несколько лет он превратился из сугубо регионального мероприятия в один из важных съездов российских политиков и бизнесменов. В 2019 году оргкомитет Красноярского экономического форума, как и форума в Сочи, возглавил вице-премьер Дмитрий Козак. По сравнению с прошлым годом количество участников выросло с 5,5 тыс. до 9 тыс. человек, заявил он.

По его словам, в общей сложности были подписаны соглашения на почти 600 млрд рублей. Но в основном они касались регионального комплексно-инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», который затрагивает Красноярский край, Хакасию и Тыву.

Красноярск. raskalov-vit.livejournal.com

Почему отказались от прежнего формата

«Очевидно, что любой экономический форум со статусом федерального значения должен гибко реагировать на актуальную федеральную повестку как по форме, так и по содержанию. Так, Российский инвестиционный форум в этом году сосредоточился на теме национальных проектов», — сказал РБК представитель Козака Илья Джус.

По его словам, оргкомитет КЭФ под руководством вице-премьера также поставил задачу по «перезагрузке» форума, организаторы сосредоточились на кардинальном переформатировании содержательной программы.

Илья Джус,

представитель вице-премьера Дмитрия Козака:

Тема повышения конкурентоспособности как в разрезе страны в целом, так и отдельных отраслей экономики вывела КЭФ в федеральную повестку, перезапустив интерес к форуму.

После выхода текста на РБК губернатор Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что КЭФ изменит формат.

«Мы давно говорили о том, что этот формат необходимо менять для того, чтобы форум был посвящен прежде всего нашим сибирским темам. Кроме того, мы намерены сделать этот форум менее парадным, более компактным», — сказал глава региона.

Какие экономические форумы еще проводятся

Основные экономические форумы России проходят в Санкт-Петербурге (с 1997 года), в Сочи (с 2002 года), во Владивостоке (с 2015 года).