Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 ноября -24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Власти ожидают от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП) — россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщает РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.

Деньги.
Деньги.
СС0

Согласно проекту, объем пенсионных взносов в системе возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн руб. в 2022 году, до 2,2 трлн руб. в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году. Ежегодный приток новых денег в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на ГПП составить 0,6−0,8 трлн руб. в 2022—2024 годах, следует из прогноза министерства.

По базовому прогнозу Минэкономики, также вырастет зарплатный фонд работников с 29,5 трлн руб. в 2022 году до 34,1 трлн руб. в 2024 году, пишет «Коммерсантъ».

По планам министерства, россияне добровольно в среднем будут отчислять 2−2,3% со своих зарплат на пенсионные накопления.

Добровольный план

Ранее ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Пенсионер. Пенсия.
Пенсионер. Пенсия.
СС0.

Пенсионная схема была предложена в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, участие в ней будет добровольным.

Размер взноса участник схемы сможет определить сам, при желании он сможет сменить НПФ без потери дохода от инвестиций.

Заседание комиссии, где будут рассмотрены показатели, планируется на декабрь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость