Власти ожидают от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП) — россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщает РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.

Согласно проекту, объем пенсионных взносов в системе возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн руб. в 2022 году, до 2,2 трлн руб. в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году. Ежегодный приток новых денег в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на ГПП составить 0,6−0,8 трлн руб. в 2022—2024 годах, следует из прогноза министерства.

По базовому прогнозу Минэкономики, также вырастет зарплатный фонд работников с 29,5 трлн руб. в 2022 году до 34,1 трлн руб. в 2024 году, пишет « ».

По планам министерства, россияне добровольно в среднем будут отчислять 2−2,3% со своих зарплат на пенсионные накопления.

Добровольный план

Ранее ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Пенсионер. Пенсия. СС0.

Пенсионная схема была предложена в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, участие в ней будет добровольным.

Размер взноса участник схемы сможет определить сам, при желании он сможет сменить НПФ без потери дохода от инвестиций.

Заседание комиссии, где будут рассмотрены показатели, планируется на декабрь.