Власти размышляют о повышении цен на вывоз мусора

В России могут повысить тарифы на вывоз мусора. В них предлагают включить траты на восстановление земли на отработанных свалках.

Инициатива прописана в проекте доклада Госсовета «О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ».

В рабочую группу по подготовке этого документа входят представители регионов, Минприроды, Министерства строительства, Роспотребнадзора и эксперты.

Автором инициативы стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пишет газета «Известия». Главная цель идеи заключается в том, чтобы мусорные полигоны не превращались в объекты, «отравляющие окружающую среду».

«Что касается повышения тарифа для граждан, то „экономику идеи еще не просчитывали“ — в каждом регионе она будет своя. <…>. Частично эти затраты должны субсидироваться государством», — говорится в сообщении пресс-службы Никитина.

Эксперты считают, что плата за мусор вряд ли вырастет больше, чем на 5%, пишет ura.ru. Однако и это может вызвать недовольство со стороны граждан, поскольку в большинстве регионов тарифы и без того завышены, так как норматив высчитывается на основе среднего объема мусора по стране.