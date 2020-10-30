Вместе на полях Алтая. Как холдинг «Гомсельмаш» и его дилер «Агроцентр» внедряют инновации в сельское хозяйство региона

В уходящем месяце 90-лет отметил крупнейший производитель сельскохозяйственной техники холдинг «Гомсельмаш». Эксклюзивным дилером данной продукции в нашем регионе, а также на территории Республики Алтай является компания «Агроцентр».

Совместная деятельность предприятий началась в 2007 году. В результате продуктивного сотрудничества в настоящее время на полях Алтая работает более 1500 самоходных комбайнов производства «Гомсельмаш» и «Брянсксельмаш». «Хочется поблагодарить аграриев за оказанное нам доверие, за то, что они выбирают нашу технику», — отмечает представитель «Гомсельмаш» Михаил Клименков.

Благодаря высоким показателям реализации и обслуживания техники компания «Агроцентр» была неоднократно удостоена почетного звания «Лучший дилерский центр и „Лучший сервисный центр“ „Гомсельмаш“» в Российской Федерации. В том числе за проделанную работу по продвижению на рынок Алтайского края новых с/х машин «ПАЛЕССЕ» — самоходных зерноуборочных комбайнов КЗС-1624−1 и КЗС-3219КР, самоходных косилок КС-200.

К слову, сегодня «Гомсельмаш» входит в пятерку ведущих мировых производителей зерноуборочных комбайнов. Одновременно с увеличением объемов производства на заводах холдинга планомерно ведется внедрение гибких технологических систем с программным управлением. Все производство комбайнов, от литейных цехов, заготовки и механообработки до окраски и сборки, оснащено передовым технологическим оборудованием от лучших производителей.

Обо всех модернизациях и новшествах техники специалисты завода рассказывают на ежегодном обучении механизаторов на территории дилерского центра. Данный обмен опытом сложно переоценить, так как «Агроцентр» выполняет полный спектр услуг по сервисному гарантийному и послегарантийному обслуживанию поставляемых с/х машин, обеспечивая бесперебойную работу техники у аграриев Алтайского края.

Одна из последних новинок от белорусских коллег, которая уже успела привлечь большое внимание со стороны потребителей — зерноуборочный комбайн ПАЛЕССЕ GS3219 (комбайн со схемой «два барабана плюс два ротора»).

Многократно проверенная двухбарабанная схема обмолота с ускорением потока хлебной массы перед подачей на молотильный барабан доказывает свои преимущества и в комбайне ПАЛЕССЕ GS3219. «Расчесывание» массы зубьями барабана-ускорителя делает её поток абсолютно равномерным. В сочетании с большой скоростью, это обеспечивает не только быстрый и бережный обмолот, но и создает условия для высокой эффективности всех последующих процессов.

Два ротора «обернутые» неподвижными деками и вращающиеся навстречу друг другу — так устроена система сепарации остаточного зерна в комбайне ПАЛЕССЕ GS3219. Роторные соломосепараторы обеспечивают высокую скорость прохождения соломистой массы между роторами и деками. Большая центробежная сила обеспечивает быстрое выделение зерна, что является одной из важнейших предпосылок высокой производительности комбайна.

Оригинальные конструктивные решения и особенности компоновки рабочих систем комбайна позволяют достигать максимальных результатов при умеренных энергозатратах, что гарантирует низкую себестоимость зерна.

За годы многолетнего и надежного партнерства, компания «Агроцентр» стала лидером в реализации продукции «Гомсельмаш» на территории России. Также дилерский центр поставляет комплектующие и запасные части для своих партнеров.

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края, Александр Николаевич Лукьянов, поздравил коллектив завод «Гомсельмаш» с 90-летним юбилеем.