Внешние шоки: ЦБ оценил ситуацию на финансовых рынках и стабилизационные меры

Российская финансовая система сейчас готова к внешним шокам лучше, чем в 2014—2015 годах, говорится в сообщении ЦБ РФ .

«В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной. Объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился. Бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть», — сказано в сообщении.

Банк России также рассказал о мерах, принимаемых для стабилизации ситуации и смягчения негативных эффектов для финансовой системы и экономики, пишет bfm.ru.

Так, указывается на решение ЦБ РФ провести аукцион репо «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей.

Указывается и на решение о проведении упреждающей продажи иностранной валюты на внутреннем рынке с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния в апреле.

Послабления для банков

«Также на фоне повышенной волатильности валютного и фондового рынка вводятся временные (до 30 сентября 2020 года) регуляторные послабления для банков. Эти меры должны помочь в сложный период отраслям транспорта и туризма и стимулировать кредитование производителей медицинских товаров, спрос на которые вырос в последнее время», — говорится в сообщении.

Ситуация в 2014 году

Между тем ТАСС напоминает о ситуации 2014 года.

В первой половине 2014 года давление на рубль оказывали беспорядки и последующее развитие ситуации на Украине, а затем — санкции, введенные против России США и другими странами.

С осени основную роль в падении курса рубля стало играть сокращение цены на нефть: со 107 долларов за баррель нефти марки Brent в августе 2014 года до 60 долларов — в декабре.

В декабре одной из причин сокращения курса рубля также стали спекуляции на валютном рынке.