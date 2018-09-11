Российский офшор создали на несуществующем острове

Замминистра финансов Илья Трунин признал, что один из созданных в России специальных административных районов (САР) приписан к несуществующему географическому объекту — острову Октябрьский в Калининграде, пишут « Ведомости ».

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании САР (офшоров) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.

После того, как советы директоров ряда компаний, в том числе UC Rusal и «дочк» ее основного акционера En+, компании En+ Holding, решили перебраться в российские офшоры, «вдруг» выяснилось: острова Октябрьский в Калининграде нет.

«Чтоб было понятно, я встречался с калининградскими коллегами. У них проблема <…> базового уровня. В Калининградской области нет острова Октябрьский, как выяснилось. Географического объекта такого нет, не существует», — рассказал Трунин.

Документально Октябрьский является частью Московского района Калининграда, а географической единицы «остров Октябрьский» не существует — пояснил бывший вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, пишет polit.ru.

Для устранения ошибки городской совет Калининграда планирует официально присвоить историческому району название «остров Октябрьский».