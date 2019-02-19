Внезапно: отмечен заметный рост товарооборота между Россией и Украиной

Россия и Украина в 2018 году заметно увеличили взаимный товарооборот, несмотря на сохраняющееся напряжение между странами в политической сфере.

За год двусторонняя торговля России и Украины выросла более чем 20%, отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Как ни странно, цифры говорят о том, что двусторонняя торговля России с Украиной растет. По итогам трех кварталов 2018 года оборот вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 20,8%, до $10,8 млрд. Российский экспорт увеличился на 23,6%, до $6,7 млрд, импорт на 16,4%, до $4,1 млрд», — сказал глава Минпромторга «Известиям».

По словам Мантурова, российский экспорт на Украину по итогам января — сентября 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос по всем основным товарным группам.

Так, поставки минеральных продуктов увеличились на 64%, до $3,2 млрд; машин, оборудования и транспортных средств — на 24%, до $806 млн; металлов и изделий из них — на 35%, до $547 млн. На 3% (до $502 млн) Украина увеличила импорт российских продовольственных товаров и сельхозсырья, пишет znak.com.

В свою очередь, Россия стала больше импортировать с Украины металлы и изделия из них — увеличение составило 47%, до $1,4 млрд. Вырос также импорт продукции химической промышленности (рост 20%, до $832 млн) и минеральных продуктов (увеличение на 19%, до $350 млн), уточнил министр.