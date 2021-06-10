Внезапно: подешевели замороженная рыба и подсолнечное масло

Министерство сельского хозяйства России отмечает снижение оптовых цен на некоторые категории продуктов питания. Речь идет о ряде овощей, а также рыбе и подсолнечном масле, сообщает « Интерфакс ».

По данным ведомства, стоимость замороженной рыбы и бутилированного подсолнечного масла снизилась на 0,1%.

При этом капуста стала дешевле на 5,9%, репчатый лук — на 0,2%, огурцы — на 6,1%, томаты — на 5,2%.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил регулировать цены на социально значимые продукты в России по примеру США и Канады, пишет Lenta.ru.