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Экономика

Внезапно: подешевели замороженная рыба и подсолнечное масло

Министерство сельского хозяйства России отмечает снижение оптовых цен на некоторые категории продуктов питания. Речь идет о ряде овощей, а также рыбе и подсолнечном масле, сообщает «Интерфакс».

Рыба.
Рыба.
СС0

По данным ведомства, стоимость замороженной рыбы и бутилированного подсолнечного масла снизилась на 0,1%.

При этом капуста стала дешевле на 5,9%, репчатый лук — на 0,2%, огурцы — на 6,1%, томаты — на 5,2%.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил регулировать цены на социально значимые продукты в России по примеру США и Канады, пишет Lenta.ru.

«Если государство регулирует рынок, тогда мы идем по пути Канады, где частичное регулирование идет на зерновые, молочные продукты, яйца и продукция птицеводства», — сказал он.

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