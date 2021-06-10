Внезапно: подешевели замороженная рыба и подсолнечное масло

По данным ведомства, стоимость замороженной рыбы и бутилированного подсолнечного масла снизилась на 0,1%.
При этом капуста стала дешевле на 5,9%, репчатый лук — на 0,2%, огурцы — на 6,1%, томаты — на 5,2%.
Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил регулировать цены на социально значимые продукты в России по примеру США и Канады, пишет Lenta.ru.
«Если государство регулирует рынок, тогда мы идем по пути Канады, где частичное регулирование идет на зерновые, молочные продукты, яйца и продукция птицеводства», — сказал он.