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Экономика

Внезапно: взлетел курс национальной российской валюты

В первые минуты торгов на Московской бирже курс рубля взлетел по отношению к доллару и евро.

Банкнота номиналом 200 рублей
Банкнота номиналом 200 рублей
cbr.ru

Российская валюта отыграла часть обвала, случившегося 22 января, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:10 доллар торгуется на уровне 74,76 рубля (+0,7% по отношению к открытию торгов), а евро — на уровне 91 рубля (+0,66%).

Главные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, растут на 1,2 и 1,7% соответственно. <В последние две сессии они падали вместе с рублем.>

Тогда главной причиной ослаблений российской валюты и фондового рынка стало ожидание массовых акций в поддержку Алексея Навального по всей России, пишет Lenta.ru.

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