Внимание к предпринимателям. Малый и средний бизнес Барнаула изучат посредством сплошного наблюдения

Специалисты статистической службы Алтайского края при содействии администрации Барнаула проведут в 2021 году так называемое сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Данное исследование Алтайкрайстат организует в рамках реализации Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

«Сплошное наблюдение проводится один раз в пять лет и дает возможность получить комплексную и детализированную характеристику экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в региональном и муниципальном разрезе, в том числе по фактическому месту ведения деятельности, фактическим видам деятельности», — указывают в статистическом ведомстве.

Городские власти оказывают содействие при проведении исследования. В целях обеспечения высокой активности респондентов, получения полных и достоверных данных до субъектов предпринимательства доводят информацию о сплошном наблюдении.

Ознакомиться с деталями сплошного наблюдения можно на странице официального интернет-портала Алтайкрайстата в разделе «Переписи и обследования», где создана рубрика «Сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса за 2020 г.».

На этом ресурсе размещены нормативно-правовые и организационные документы, статистический инструментарий, а также информационно-разъяснительные материалы.

Бизнес. Сотрудничество. Контракт. СС0

«Совместные усилия всех заинтересованных организаций позволят качественно провести сплошное наблюдение на территории Алтайского края, получить полные и достоверные данные сплошного наблюдения», — уверены организаторы исследования.

Отметим, что подобного рода сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся один раз в пять лет.

Последний раз сплошное наблюдение проводилось в 2016 году по итогам деятельности за 2015 год. Текущее же наблюдение состоится в 2021 году по итогам деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в 2020 году.

Целью сплошного наблюдения является формирование официальной статистической информации, содержащей комплексную и детализированную характеристику экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

Исследование проводится для улучшения качества социально-экономического прогнозирования и выработки мер по повышению эффективности российской экономики в целом, а также разрезе регионов и отдельных секторов.

Муниципальная программа по развитию предпринимательства в Барнауле. Altapress.ru.

До 1 апреля 2021 года субъектам малого бизнеса, внесенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, следует предоставить в Алтайкрайстат отчетность о своей деятельности за 2020 год.

В ходе сплошного наблюдения все юридические лица, являющиеся малыми предприятиями (включая микропредприятия), представляют форму федерального статистического наблюдения № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год».

Все физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), сдают форму

№ 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год».

В статистической отчетности хозяйствующие субъекты отразят информацию о системе налогообложения, численности работников, видах экономической деятельности, выручке, о наличии основных фондов и инвестициях в основной капитал.

Обращение Росстата к малому бизнесу Росстат призывает малый бизнес принять участие в экономической переписи. В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса. Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в нашей стране — это малый бизнес. Он определяет экономическую успешность страны и благосостояние ее граждан. Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются. На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, будут приниматься государственные решения и программы поддержки. До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить анкету в электронном виде

с помощью: портала Госуслуг ( при наличии подтвержденной учетной записи);

при наличии подтвержденной учетной записи); интернет-сайта Росстата ( при наличии электронной цифровой подписи);

при наличии электронной цифровой подписи); операторов электронного документооборота. Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики в Вашем регионе или отправки по почте. Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде. Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в пять лет, и в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным. Если у Вас возникнут вопросы или понадобится помощь специалиста, обратитесь в территориальный орган статистики Вашего региона. Контакты специалистов, ответственных за проведение Сплошного наблюдения по Алтайскому краю: (3852) 200−557.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».