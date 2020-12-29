Внутренние резервы и перспективы. Как один из старейших заводов Барнаула развивался, несмотря на вызовы 2020 года

Реальный сектор остается базовым звеном развития любой экономики даже в парадигме, которую сегодня диктует эра постиндустриального общества. Промышленность в целом и каждое крупное предприятие в частности обеспечивает устойчивое состояние экономической системы, служит драйвером развития, обеспечивает налоговые поступления в бюджет и, конечно, рабочие места.

Одним из ведущих барнаульских предприятий, которое активно развивается, налаживает высокотехнологические производства и реализует масштабные инвестиционные проекты, сегодня является ООО «Завод механических прессов». Как одно из старейших промпредприятий Барнаула пережило непростой 2020 год и какие задачи завод Мехпрессов ставит на будущее — в материале altapress.ru.

Безусловно, в уходящем году было большое количество самых разных вызовов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Однако в целом промышленный сектор выстоял, уверены на заводе.

Имеющиеся экономические связи, промышленная кооперация, налаженный производственный процесс, годами доказывающий свою эффективность, техническое перевооружение и новые проекты, которые реализуются на предприятии, позволили заводу с уверенностью смотреть в будущее даже в агрессивных внешних условиях.

Так, в 2020 году ООО «Завод механических прессов» продолжил реализацию крупного инвестиционного проекта — Организация нового производства дисков колес для сельхозтехники".

Еще в 2018 году через механизмы Фонда развития промышленности Алтайского края предприятию был выдан льготный кредит на сумму 140 млн. рублей, средства которого были направлены на приобретение требуемого оборудования.

Завод механических прессов. Предоставлено altapress.ru.

Сейчас приобретенная производственная линия установлена в цехе, дополнительно заключен договор на поставку линии катафорезного грунтования и покраски. Ожидается, что в первом полугодии 2021 года завод Мехпрессов запустит новое производство и конечная продукция получит большой спрос у производителей тракторов и сельскохозяйственной техники по всей стране.

Все это вписывается в логику поступательного развития предприятия за последние два десятка лет, когда завод механических прессов превращался в многоотраслевое предприятие и прирастал новыми направлениями деятельности, среди которых производство гнутого профиля, труб, лазерная резка металла, высокоточная механическая обработка металла на станках ПУ, кузнечно-прессовая и термическая обработка.

Показательно, что в нынешних реалиях титульное производство — изготовление механических прессов — занимает в объемах предприятия 30−35%. Остальные две трети — это непрофильная продукция, которая пользуется большим спросом и дает возможность активно развиваться.

Кроме того, завод зарекомендовал себя надежным поставщиком Гособоронзаказа. В 2020 году предприятие раньше срока выполнило свои обязательства по изготовлению полигонного оборудования для организации учебных стрельб по мишеням, имитирующим тяжелую боевую технику.

По словам генерального директора завода механических прессов Сергея Ферапонтова, в данный момент предприятие находится в стадии согласования и подписания контракта с Министерством обороны на 2021−2023 годы.

Завод механических прессов. Предоставлено altapress.ru.

«Это для нас новое направление работы и здесь в полной мере проявился характер и профессионализм коллектива. Были задействованы все подразделения: снабжение, логистика, инженерные, финансовые, юридические службы. Выполнение Гособоронзаказа накладывает дополнительную ответственность. На заводе работает военная приемка, представители Минобороны, которые контролируют весь процесс изготовления продукта от разработки документации, всех этапов производства, испытаний, до отгрузки заказчику», — подчеркивает руководитель завода.

Также предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения».

На заводе Мехпрессов внедряются принципы бережливого производства. Так, только на пилотном участке реализации этого нацпроекта снизилось время протекания процесса на 83%, а выработка повысилась на 62%.

Положительный результат бережливого производства стал основанием для того, чтобы предприятие продолжило применять данный механизм развития. Теперь завод планирует внедрение этих принципов еще на пяти участках.

Поскольку любой производственный процесс, а высокотехнологический тем более, напрямую зависит от компетенций и квалификации сотрудников, предприятие в настоящий момент работает над совершенствованием механизмов управления персоналом.

Завод механических прессов. Предоставлено altapress.ru.

Связь очевидная — создание новых производств требует формирования конструкторских бюро по перспективным направлениям. Это, в свою очередь, заставляет искать инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, операторов ПУ, токарей станков с ЧПУ и других специалистов.

Ввиду этого на заводе Мехпрессов планируют внедрить ассессмент (оценку) качеств работников и уделить большое внимание формированию кадрового резерва, обучению и подготовке сотрудников.

Вместе с этим заводом ведется активная работа с ВУЗзами и СУЗами, привлекая молодых специалистов еще со студенческой скамьи.

Эта деятельность направленная на обеспечение предприятия высококвалифицированными кадрами, стала основой пилотного проекта, который завод будет реализовывать вместе с Кадровым Центром Барнаула.

Что касается основных производственных показателей, которые были достигнуты в 2020 году, то предприятие нарастило объемы выпускаемой продукции в действующих ценах на 148%. Выработка на одного работающего выросла на 122%, а среднемесячная заработная плата на 111,5%.

Завод механических прессов. Предоставлено altapress.ru.

Завод продолжает расширять ассортимент выпускаемой продукции. Так, в планах предприятия на 2021 год — освоение серийного выпуска гидравлических прессов, листогибов, гильотин, производство тяжелых колесных дисков для сельскохозяйственной и тракторной техники.

Всего в этом году в производство инвестировано 183,7 млн руб. Это на 85% больше, чем годом ранее.

Все это является яркой иллюстрацией того, что барнаульское предприятие даже в непростых экономических условиях имеет большие внутренние резервы и еще более существенные перспективы для развития в будущем.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».