Во имя роста и эффективности. Еще одно алтайское предприятие подключилось к нацпроекту «Производительность труда»

Промежуточные результаты реализации нацпроекта обсудили 8 февраля. За три месяца был проанализирован пилотный поток «Оптимизация процесса производства цветного силикатного кирпича».

Рабочей группой было выявлено 60 проблем, а составление таблицы сбалансированной работы позволило найти узкие места в процессе производства, которые можно и нужно оптимизировать.

На эталонном участке прессования цветного силикатного кирпича-сырца сотрудники производства и ремонтно-механической службы реализуют мероприятия по созданию удобного и безопасного рабочего места по системе 5С.

За один квартал реализации нацпроекта на предприятии удалось внедрить производственный анализ, анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ), инфоцентр участка и генерального директора.

В рамках еженедельного мониторинга проводятся обходы пилотного потока руководителем с заполнением чек-листа и созданием протокола по отклонениям. Также руководством компании разработан и утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния пилотного потока.

Директор ООО «Производство силикатного кирпича» Геннадий Разумов высоко оценил результаты работы сотрудников в рамках национального проекта и наградил дипломами и ценными подарками активных участников рабочей группы.

Теперь на предприятии предстоит активная работа по внедрению мероприятий, направленных на снижение времени протекания процесса до 5852 минут. Это, в свою очередь, позволит увеличить выработку до 488,98 шт./чел. в час.

Также в планах компании охватить проектной деятельностью все производственные потоки предприятия.

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru