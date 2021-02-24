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Экономика
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Во имя роста и эффективности. Еще одно алтайское предприятие подключилось к нацпроекту «Производительность труда»

Первые итоги внедрения национального проекта «Производительность труда» представили на алтайском предприятии ООО «Производство силикатного кирпича».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Промежуточные результаты реализации нацпроекта обсудили 8 февраля. За три месяца был проанализирован пилотный поток «Оптимизация процесса производства цветного силикатного кирпича».

Рабочей группой было выявлено 60 проблем, а составление таблицы сбалансированной работы позволило найти узкие места в процессе производства, которые можно и нужно оптимизировать.

На эталонном участке прессования цветного силикатного кирпича-сырца сотрудники производства и ремонтно-механической службы реализуют мероприятия по созданию удобного и безопасного рабочего места по системе 5С.

За один квартал реализации нацпроекта на предприятии удалось внедрить производственный анализ, анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ), инфоцентр участка и генерального директора.

В рамках еженедельного мониторинга проводятся обходы пилотного потока руководителем с заполнением чек-листа и созданием протокола по отклонениям. Также руководством компании разработан и утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния пилотного потока.

Директор ООО «Производство силикатного кирпича» Геннадий Разумов высоко оценил результаты работы сотрудников в рамках национального проекта и наградил дипломами и ценными подарками активных участников рабочей группы.

Теперь на предприятии предстоит активная работа по внедрению мероприятий, направленных на снижение времени протекания процесса до 5852 минут. Это, в свою очередь, позволит увеличить выработку до 488,98 шт./чел. в час.

Также в планах компании охватить проектной деятельностью все производственные потоки предприятия.

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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