Работы по улучшению водоснабжения ведут специалисты в барнаульском поселке Лесной. Накануне заместитель главы администрации краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Пашковский провел здесь выездное совещание.

Участие в мероприятии, посвященном актуальной для жителей Лесного проблеме, приняли вице-спикер Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, депутат Барнаульской городской Думы Юрий Ряполов, глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин, его первый заместитель Денис Летягин, глава Власихинской сельской администрации Денис Пачковских, генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго, а также представители подрядной организации.

На сегодняшний день в Лесном расположено около 700 домовладений, в которых проживают порядка 2 тысяч человек. Водоснабжение поселка осуществляется от артезианского водозабора по улице Закатной, 28.

Выездное совещание. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Обслуживанием водозабора и разводящих сетей занимается барнаульский водоканал по договорам аренды. В данный момент артезианский водозабор работает на полную мощность, однако в весенне-летний период жалобы местных жителей на низкое давление воды в регулярно поступают в диспетчерскую службу.

Обращения связаны с увеличением потребления воды на полив приусадебных участков.

Для нормализации водоснабжения в июне 2021 года специалисты водоканала выполнили работы по прокладке второго ввода водопровода от артезианского водозабора, расположенного по улице Закатной, 28, до разводящих сетей поселка.

Работы по улучшению водоснабжения в поселке Лесной. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула. Работы по улучшению водоснабжения в поселке Лесной. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула. Работы по улучшению водоснабжения в поселке Лесной. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Чтобы привести качество воды в соответствие с нормативами проводятся систематические профилактические работы по промывке водонапорной башни, прокачке артезианских скважин и промывке разводящих сетей.

По словам Сергея Пашковского, мероприятия по улучшению водоснабжения, предусмотренные муниципальной программой «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа — города Барнаула на 2017 — 2025 годы», ведутся еще с 2019 года.

На данный момент в рамках муниципального контракта организация-подрядчик монтирует резервуары чистой воды по адресу поселок Лесной, 11. Работы рассчитаны на два года, на них из бюджета города выделен 61 млн рублей.

Сергей Пашковский. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Сергей Пашковский,

заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству:

— Чтобы запитать эти резервуары, мощности действующей скважины недостаточно. Барнаульский водоканал ведет капитальный ремонт не действующей сейчас скважины, чтобы увеличить объем поступающей воды. Предприятие выделило на эти работы 5,5 млн рублей. Также администрация города в этом году направит 4 млн рублей на ремонт водонапорной башни.

Как отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго, работы по бурению скважины начались 6 августа и завершатся в течение полутора месяцев. По его словам, это позволит обеспечить необходимый для потребителей объем воды и исключить перебои в водоснабжении поселка.

Андрей Полюго. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Вице-спикер городской думы Сергей Струченко, в свою очередь, заявил, что депутаты хорошо информированы о проблеме жителей Лесного, поскольку уже неоднократно получали обращения граждан.

Сергей Струченко. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Сергей Струченко,

заместитель председателя Барнаульской городской Думы: