Военным пенсионерам выделят дополнительные миллиарды

Минфин России выделит на военные пенсии в 2020—2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы министерства. Увеличение бюджетных ассигнований связано, прежде всего, с дополнительной индексацией военных пенсий в следующем году на 2%. К тому же прогнозируется рост численности военных пенсионеров в стране.