Володин предлагает увеличить пенсии до 25 тысяч рублей

В ближайшие годы размер пенсий в России требуется увеличить до 20−25 тыс. руб. Эту инициативу озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 августа на рабочем совещании, пишет «Ъ».

По мнению Володина, вскоре сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не сможет решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20−25 тыс. руб., а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер — образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура.

«Нам необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной думы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает», — сказал спикер.

Ранее Володин сделал другое сенсационное заявление: на встрече с земляками в Саратове он сказал, что стоит вообще отменить пенсии.