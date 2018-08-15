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Володин предлагает увеличить пенсии до 25 тысяч рублей

В ближайшие годы размер пенсий в России требуется увеличить до 20−25 тыс. руб. Эту инициативу озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 августа на рабочем совещании, пишет «Ъ».

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

По мнению Володина, вскоре сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не сможет решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20−25 тыс. руб., а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер — образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура.

«Нам необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной думы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает», — сказал спикер.

Ранее Володин сделал другое сенсационное заявление: на встрече с земляками в Саратове он сказал, что стоит вообще отменить пенсии.

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