3 апреля
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Экономика

«Вопрос встанет о разорении»: лидер алтайских фермеров рассказал о критических ценах на зерно

Закупочная цена на пшеницу III класса уже опустилась ниже себестоимости. Об этом 29 марта в ходе круглого стола ИД «Алтапресс», посвященного развитию сельских территорий, сообщил председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Александр Балаков. Ситуация усугубляется еще и проблемами с сырым молоком, которое также дешевеет.

Хлеб и урожай.
Хлеб и урожай.
Анна Зайкова

Александр Балаков,
председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края:

У нас недавно было совещание в Волчихинском районе. По официальным подсчетам, средняя себестоимость пшеницы III класса составляет 10380 рублей за тонну. Сейчас цена на зерно уже 10 тыс. рублей с НДС и доставкой до элеватора. То есть 380 рублей сразу уходит в минус, еще минус 10% НДС. Доставка от нас до элеватора 1,2 тыс. рублей с каждой тонны. И что остается?

По словам Балакова, если подобная ситуация продлится год-два вопрос встанет о разорении, прежде всего, мелких хозяйств.

Рассказал и о ситуации с молоком, которая также не внушает оптимизма. Как уже сообщал altapress.ru, на прошлой неделе держатели личных подсобных хозяйств сообщили о том, что закупочная цена на молоко-сырье резко снизилась до 19 рублей за литр. В некоторых района и того ниже.

Александр Балаков сообщил, что в двух его предприятиях переработчики вовсе отказались покупать сырое молоко.

Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формированй Алтайского края.
Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формированй Алтайского края.
Дмитрий Лямзин

«Обратился в БМК, говорю: „Возьмите молоко“. Мне ответили, что подумают, а нужно ли оно», — рассказал Балаков.

По его словам, молоко алтайским переработчикам предлагают поставщики из Новосибирской области и даже Красноярского края.

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