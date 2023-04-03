«Вопрос встанет о разорении»: лидер алтайских фермеров рассказал о критических ценах на зерно

Александр Балаков,
председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края:
У нас недавно было совещание в Волчихинском районе. По официальным подсчетам, средняя себестоимость пшеницы III класса составляет 10380 рублей за тонну. Сейчас цена на зерно уже 10 тыс. рублей с НДС и доставкой до элеватора. То есть 380 рублей сразу уходит в минус, еще минус 10% НДС. Доставка от нас до элеватора 1,2 тыс. рублей с каждой тонны. И что остается?
По словам Балакова, если подобная ситуация продлится год-два вопрос встанет о разорении, прежде всего, мелких хозяйств.
Рассказал и о ситуации с молоком, которая также не внушает оптимизма. Как уже сообщал altapress.ru, на прошлой неделе держатели личных подсобных хозяйств сообщили о том, что закупочная цена на молоко-сырье резко снизилась до 19 рублей за литр. В некоторых района и того ниже.
Александр Балаков сообщил, что в двух его предприятиях переработчики вовсе отказались покупать сырое молоко.
«Обратился в БМК, говорю: „Возьмите молоко“. Мне ответили, что подумают, а нужно ли оно», — рассказал Балаков.
По его словам, молоко алтайским переработчикам предлагают поставщики из Новосибирской области и даже Красноярского края.