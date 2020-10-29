Восстановление российской экономики вышло на «плато»

На показатели влияют новости о заболеваемости коронавирусом.
«Настроение сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, — ясно, что оно тревожное у бизнеса. Но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет, в сентябре оно шло активно. В октябре мы видим, что на некоторое „плато“ мы вышли. В то же время обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, перевозки по железной дороге восстановились. Это не значит, что мы полностью преодолели кризис», — цитирует Решетникова ТАСС.
Он считает, что текущая ситуация — это отклонение от траектории роста и постепенно экономика на нее вернется, пишет bfm.ru.
Министр также заявил — перенос неиспользованных бюджетных средств в 2020 году на 2021 год может привести к тому, что бюджетные расходы в следующем году окажутся не меньше, чем в текущем, несмотря на утвержденные цифры.