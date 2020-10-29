Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 октября
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Восстановление российской экономики вышло на «плато»

Восстановление российской экономики в октябре вышло на «плато» после активного сентября, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Производство. Промышленность.
Производство. Промышленность.
Анна Зайкова

На показатели влияют новости о заболеваемости коронавирусом.

«Настроение сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, — ясно, что оно тревожное у бизнеса. Но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет, в сентябре оно шло активно. В октябре мы видим, что на некоторое „плато“ мы вышли. В то же время обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, перевозки по железной дороге восстановились. Это не значит, что мы полностью преодолели кризис», — цитирует Решетникова ТАСС.

Он считает, что текущая ситуация — это отклонение от траектории роста и постепенно экономика на нее вернется, пишет bfm.ru.

Министр также заявил — перенос неиспользованных бюджетных средств в 2020 году на 2021 год может привести к тому, что бюджетные расходы в следующем году окажутся не меньше, чем в текущем, несмотря на утвержденные цифры.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость