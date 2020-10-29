Восстановление российской экономики вышло на «плато»

На показатели влияют новости о заболеваемости коронавирусом.

«Настроение сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, — ясно, что оно тревожное у бизнеса. Но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет, в сентябре оно шло активно. В октябре мы видим, что на некоторое „плато“ мы вышли. В то же время обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, перевозки по железной дороге восстановились. Это не значит, что мы полностью преодолели кризис», — цитирует Решетникова ТАСС.