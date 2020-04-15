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Возобновивший работу барнаульский завод показал «антивирусный» контроль на проходной

С 13 апреля в особом режиме возобновил работу «Барнаульский станкостроительный завод». Пресс-центр холдинговой компании рассказал, что очередь на проходной в этот день была — из-за проведения противоэпидемических мероприятий. Но большого скопления народа и опозданий избежали. Представители завода рассказали и показали, как организован входной «антивирусный» контроль и кто за него отвечает.

БСЗ. Спецтехника ежедневно будет делать влажную уборку дорог и тротуаров внутри завода.
БСЗ. Спецтехника ежедневно будет делать влажную уборку дорог и тротуаров внутри завода.
bszholding.ru/press/632/

Завод возобновил работу, ссылаясь на указы президента и губернатора и как системообразующее предприятие регионального значения.

Люди, приходящие на работу, на центральной проходной обязаны соблюдать дистанцию между теми, кто стоит в очереди на вход, обработать обувь о специальные коврики, пропитанные дезинфицирующим раствором, измерить температуру бесконтактными градусниками, обработать руки антисептиком и надеть маску (их на заводе выдавали), рассказывает пресс-центр ХК «БСЗ».

Все обязательные процедуры вместе с ожиданием своей очереди отняли у каждого сотрудника в среднем 4−6 минут.

&quot;Антивирусный&quot; контроль еа проходной станкостроительного завода Барнауле.
«Антивирусный» контроль еа проходной станкостроительного завода Барнауле.
bszholding.ru/press/632

На заводе также сообщили, что оперативный штаб холдинга заранее продумал все действия, потому большого скопления народа и опозданий допущено не было.

Все противоэпидемические мероприятия теперь будут проводить на заводе ежедневно. Ношение масок и соблюдение всех мер безопасности объявлено обязательным, это будут строго контролировать члены заводского оперштаба.

Особый режим дает возможность руководителям предприятий холдинга самостоятельно принимать решение, кому из персонала работать удаленно либо с частичным выходом согласно графика. А вот привлекать к работе станкостроителей старше 65 лет здесь запрещено — за исключением тех, кому нельзя не быть на рабочем месте.

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