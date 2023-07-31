Возводим счастье. Директор ГК «Алгоритм» — о престиже, прогрессе, радости и боли строительной отрасли

В преддверии Дня строителя директор группы компаний «Алгоритм» Ксения Белоусова подводит итоги, говорит об опасностях на рынке и прогнозирует будущее.

— Для вас, как человека, плотно связавшего свою жизнь со строительством, что значит эта профессия?

На первый взгляд слово «строить» может показаться довольно простым, ведь в детстве каждый что-то да строил, мастерил. Однако на деле, это значит не просто «возвести». Для меня строительство — это синоним слову «созидание». Все что окружает нас каждый день — создано строителями. Я искренне рада тому, что моя жизнь связана с этой важной работой.

Для меня итоговый результат всей нашей деятельности — это не здания, или квадратные метры, а человеческое счастье. Каждый раз, когда видишь, к примеру, семью, гуляющую во дворе нашего дома, видишь их улыбки, понимаешь, что часть их ежедневной радости создали именно мы.

— Как вы считаете, сегодня профессия «строитель» утратила свою популярность?

— Если говорить о профессии «строитель» в широком смысле, включая сюда не только рабочие специальности, но и проектирование, архитектуру, то стоит признать, что она не находится в кризисной ситуации. Однако если рассмотреть «строителя» именно как человека, работающего на самом объекте, то здесь все еще имеется нехватка кадров. Думаю это связано с общими тенденциями современного поколения, стремящегося найти работу без прямой увязки с конкретным местом и быть максимально мобильными в своей жизни.

Вопрос повышения престижности строительной профессии крайне важен, учитывая ценность строительной отрасли для экономики государства. В нынешних реалиях происходит постепенная смена приоритетов в вопросе «престижности работы», потому сейчас люди оценивает её не только с точки зрения заработной платы, хотя данный пункт, очевидно, находится в приоритете. Сегодня крайне важную роль в выборе профессии все больше играет чувство её важности. Человек понимает, что помимо денежного блага, важно ощущать действительную полезность своей работы для социума. А строительство является крайне показательной сферой, дающей человеку реальное чувство значимости его труда.

— У человека близко не знакомого со сферой строительства, может сложиться впечатление, что она не меняется: все те же бетон, стекло, кирпич... Стоит ли нам в ближайшее время ждать глобальной технологической революции?

— Честно говоря, подобные мысли, периодически, приходят и в мою голову, когда я натыкаюсь на новости о каком-нибудь «ноу-хау» в области нейросетей или вычислительной техники. Эти сферы сегодня развиваются крайне бурно, и каждый шаг их развития ощутимо отличается от предыдущего, потому и складывается ощущение, что во всем остальном наступил технологический штиль.

Строительство совершенствуется с каждым днем, но все эти изменения не носят характера «технологического бума», да, мы еще не печатаем дома на 3D-принтерах, а строим их из бетона, кирпича и стекла. Однако, если быть объективным, то и человек без глубоких познаний в области строительства увидит, как изменилось качество материалов, как изменились технические решения и как на этом фоне вырос итоговый продукт с точки зрения качества.

Существенную разницу в качестве домов можно наглядно увидеть, если сравнить сегодняшнюю новостройку не просто с классической «хрущевкой», хотя здесь картина будет наиболее яркой, но даже с домами которые строились в Барнауле 5-10 лет назад. Везде использовались одни и те же материалы, однако результат разительно отличается в пользу современных домов.

ЖК «Современник». Источник: ГК «Алгоритм».

— Как вы оцениваете нынешнее положение строительной отрасли и какие сложности имеются в ней на уровне Барнаула?

— Строительство традиционно считается одним из ключевых направлений российской экономики, ведь вклад сектора жилищного строительства в ВВП можно оценить примерно на 1,5-1,7%. Это если не брать в расчёт межотраслевые связи, с ними значения будут раза в три больше.

Учитывая сегодняшнюю обстановку, строительство продолжает оставаться одним из важнейших «локомотивов» экономики в нашей стране, который действительно в силах дать толчок остальным отраслям и не дать стране погрузиться в экономическую депрессию.

Если говорить о сложностях строительной отрасли в рамках Барнаула, то здесь я бы выделила, во-первых, недостаток инженерно-технических работников, работников рабочих специальностей. Во-вторых, почти полное отсутствие подготовленных площадок для строительства. И, в-третьих, динамично меняющиеся нормативные акты, из-за чего процессы проектирования, согласования и строительства находятся в постоянных корректировках, и как следствие, затягиваются.

— Ввиду столь неоднозначной ситуации, покупатели начинают волноваться о том, что могут потерять деньги, покупая недвижимость сейчас?

— В сегодняшних реалиях риск потерять деньги, если жилой комплекс не будет достроен — минимален. К огромному счастью, эпоха обманутых дольщиков ушла в прошлое, так как сегодня государство минимизирует возможность допуска ненадежного застройщика к строительству.

Функцию данного регулятора достаточно успешно выполняет механизм проектного финансирования, в рамках которого банк крайне тщательно проверяет застройщика со всех сторон, прежде чем дать ему деньги на строительство.

Поэтому любой застройщик из категории «сомнительный» попросту не получит финансирования, а значит и не начнет строительство.

Застройщики, банки, государство — все мы работаем на одну главную задачу: обеспечить людей комфортным жильем в достаточном объеме. Потому минимизация рисков для покупателей и как следствие, их большая лояльность, одна из важнейших целей в решении данной задачи.

— Как можно стабилизировать сегодняшний рынок недвижимости?

— Одним из ключевых факторов в этом вопросе является стабилизация такого важного инструмента, как ипотека.

Каждый год порядка 2 млн семей приобретают жилье в ипотеку, однако весомая часть этих покупок сталкивается с серьезным вызовом в виде слабой доступности ипотеки при значении рыночной ставки на уровне 9-10%.

Однако даже при этих вводных, ЦБ предполагает постепенный отказ от существующих программ льготной ипотеки, а также принятие мер против «ипотеки от застройщиков» по околонулевой ставке. Это, почти неминуемо, приведет к критическому сокращению строительства массового жилья, поэтому государство должно продолжать поддерживать и развивать действительно доступную ипотеку.

Однако сейчас, к сожалению, судьба этого вопроса не решена, потому людям, планирующим покупку недвижимости, я бы рекомендовала не откладывать этот вопрос и заняться им в рамках текущих ипотечных программ.

ЖК «Колумб». Источник: ГК «Алгоритм».

— Для стабилизации достаточно просто сделать ипотеку более доступной?

— Не совсем. Ипотека ключевой критерий, но, конечно же, не единственный. Я бы выделила еще, как минимум, три предложения в категорию «важных»: во-первых, государственное регулирование роста стоимости строительных материалов, т.к. стоимость строительства намного опережает официальную инфляцию.

Во-вторых, государственная поддержка проектного финансирования застройщиков и возврат мер субсидирования процентной ставки проектного финансирования.

В-третьих, дополнительный контроль со стороны государства за ценообразованием банков по проектному финансированию: более справедливый подход в установлении процентной ставки по кредиту за счет использования банками средств, находящихся на эскроу-счетах.

— А насколько необходимо именно «развитие» ипотечных программ, а не просто продление существующих?

— Очень необходимо. Даже в нынешней ситуации, когда большая часть кредитов выдается в рамках субсидированных программ, массе заемщиков все сложнее принять на себя эти обязательства, ярким показателем является увеличение среднего срока по ипотечному кредиту, который сегодня составляет порядка 24 лет. Чтобы было понятно, в 2018 году этот срок составлял не больше 17 лет.

За счет увеличения срока займа покупатель пытается уменьшить размер ежемесячного платежа, закрывая глаза на то, что в общей картине он берет на себя еще большую нагрузку в виде итоговой «переплаты» по кредиту.

— Насколько тяжелые последствия будут в случае полного закрытия специальных ипотечных программ?

— Ну, если мы представим, что ставка по ипотеке в новостройках выйдет на уровень средней ставки на рынке вторичного жилья, то получим существенное увеличение ежемесячного платежа. Думаю, в этой ситуации ежемесячный платеж будет составлять не менее 50% от уровня зарплаты, если брать усредненное значение по стране.

Поэтому, как я уже говорила ранее, отказ от льготной ипотеки критически ограничит доступность первичного жилья. Ну а закономерным результатом таких ограничений станет очень ощутимый спад не только рынка ипотечного кредитования, но и всего сектора строительства, что будет иметь крайне серьезные и негативные последствия для всей экономики.

— Насколько реален столь негативный сценарий для строительной отрасли?

— В сфере строительства работает порядка 11 млн человек, плюс ко всему именно она способствует развитию массы смежных отраслей: металлургия, стройматериалы, мебель и прочее. Потому строительство является критически важным и сильным мультипликатором, стимулирующим развитие массы направлений производств широчайшего спектра. Так что я думаю, государство приоритетно заинтересовано в поддержке именно нашей отрасли, а значит, реальная опасность серьезных коллапсов минимальна.

— Современные новостройки, садики и школы, поликлиники, спортивные сооружения, объекты культуры и многое другое – за всем этим стоит труд строителей. Что пожелаете им в профессиональный праздник?

— Во все времена человек хотел, так же, как и хочет сейчас, жить в комфортных условиях, именно поэтому наша профессия была и остается крайне почетной и уважаемой.

Каждый из нас своим трудом вносит неоценимый вклад в совершенствование Барнаула, формируя его достойный облик, как для туристов, так и для местных жителей. Пусть все, что мы создаем сегодня, радует не только нас, но и последующие поколения!