4 октября
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Экономика
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Впервые на Алтае пройдет HR-Фест

Уникальная площадка соберёт более 100 руководителей, собственников бизнеса и специалистов в сфере подбора персонала.

Впервые на Алтае пройдет HR-Фест.
Впервые на Алтае пройдет HR-Фест.
Источник: студия HR-проектов Штат 3.

Кто сегодня курирует hr процессы в компании? Часто специалист, работающий с персоналом или руководители структурных подразделений. Причем они отвечают не только за найм и увольнение сотрудников, как это раньше делал кадровик, в задачи входит адаптация новых работников, их обучение, работа над рекрутским имиджем компании и многое другое.

Быть в тренде HR процессов — значит знать тонкости найма сотрудников, способы их удержания и развития. И если учиться, то только у лучших!

HR-фест соберёт выдающихся спикеров среди местных успешных практиков. Ксенья Верваен, директор по развитию BigMachin. Наталья Янова, директор научно-технической компании T-Софт. Ольга Сапего, главный эксперт группы подбора персонала банка ВТБ. Наталия Ильющенко, директор в сфере фешн-индустрии. Они поделятся рабочими кейсами и положительными примерами. Вы уйдёте заряженными и вдохновленными на покорение новых горизонтов в бизнесе.

HR-Фест — это отличная возможность не только для обмена опытом, но и для заведения новых полезных знакомств! Московские хедлайнеры расскажут о важных инструментах не только в подборе персонала, но и в ведении бизнеса.

Наталья Бешлиу, создатель школы физиогномики, профессиональный профайлер и верификатор, даст рабочие инструменты в сфере познания человека. А Елена Вавилова, (эксперт в области межличностных отношений, экс-разведчик, автор книги Нетворкинг для разведчиков) расскажет, что такое нетворкинг и какова его польза. Она знает как превратить контакты в социальный капитал и поделится опытом с гостями мероприятия.

Наталья Бешлиу.
Наталья Бешлиу.
Фото предоставлено студией HR-проектов Штат 3.
Елена Вавилова.
Елена Вавилова.
Фото предоставлено студией HR-проектов Штат 3.

HR-фест состоится 13 октября 2023 года в ТЦ Пионер (Ленина, 102 в, 4 этаж).

Организатор мероприятия студия HR-проектов Штат 3.

Билеты приобретайте по телефону: 8-913-226-25-74
Телефоны для справок: 8-961-231-90-10, 89132262574

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