Отечественные помидоры впервые стали стоить дешевле импортных

Оптовые цены на российские томаты по итогам января-сентября 2018 года впервые оказались ниже (на 8,6 рублей), чем на импортные. При этом цены на огурцы практически сравнялись. Такое произошло впервые, сообщает РБК.

В 2013 году килограмм импортных томатов стоил в опте 41 рубль, а отечественных — 51. По итогам девяти месяцев 2018 года стоимость импортных томатов выросла до 82 рублей, отечественных — до 74.

До сих пор отечественные помидоры были дороже импортных из-за больших затрат на производство. Они составляют до половины себестоимости тепличных овощей. Последние три года цены на импортные томаты в долларовом исчислении стабильны, но при девальвации рубля цены на импортные овощи растут, что делает отечественную продукцию более конкурентоспособной.

По данным Минсельхоза, в 2018 году в России произвели более 1 млн тонн овощей на закрытом грунте. Сейчас потребность населения российскими овощами обеспечена на 57% (против 40% в 2015 году). При этом к 2024 году ведомство прогнозирует увеличение производства в 2 раза, передает ТАСС.

Увеличение производства тоже ведет к снижению стоимости томатов, говорит исполнительный директор Национального плодоовощного союза Александр Горкин. Производство, по его словам, растет благодаря эффективным мерам господдержки. С 2015 года в России реализуется госпрограмма по развитию сельского хозяйства, которая предусматривает возмещение 20% капитальных затрат на создание и модернизацию теплиц.

По данным Росстата, огурцы и помидоры в рознице подешевели. По итогам января—ноября 2018 года средняя розничная цена была примерно на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре килограмм помидоров в магазине стоил в среднем 102 рубля против 118 рублей. годом ранее. Для огурцов этот показатель составил 104 против 117 рублей за килограмм.