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Экономика

Впервые с января 2016-го курс евро взлетел выше 92 рублей

28 сентября евро на Московской бирже стоила дороже 92 рублей — впервые с января 2016 года.

Евро.
Евро.
СС0

Европейская валюта выросла на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки в 92,0275 рубля, свидетельствуют данные биржи на 16:28 мск.

Доллар США торговался по цене 78,85 рубля, он вырос на 64,25 копейки.

Рубль падал всю прошлую неделю на фоне второй волны коронавируса в Европе, а сейчас прибавилось и обострение в Нагорном Карабахе, пишет bfm.ru.

В Кремле отмечают волатильность курса рубля, но уверены, что российская валюта восстановит свои позиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «совсем недавнее и давнее прошлое показывает нам, что эта волатильность двусторонняя и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает».

«Другое дело — в какие сроки это произойдет. Но это — рыночная волатильность, и нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля», — цитирует Пескова «Интерфакс».

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