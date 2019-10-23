Впервые: ЦБ наказал рублем Сбербанк за нарушение закона

Кредитное учреждение наказали за пренебрежение положениями Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

«Впервые с начала раскрытия информации о штрафах для кредитных организаций ЦБ опубликовал информацию о наложении штрафа на Сбербанк. Банк был оштрафован в связи с нарушением ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ — непредоставление профучастником рынка ценных бумаг информации», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Банка России.