Впервые: ЦБ наказал рублем Сбербанк за нарушение закона

Кредитное учреждение наказали за пренебрежение положениями Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.
«Впервые с начала раскрытия информации о штрафах для кредитных организаций ЦБ опубликовал информацию о наложении штрафа на Сбербанк. Банк был оштрафован в связи с нарушением ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ — непредоставление профучастником рынка ценных бумаг информации», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Банка России.
Теперь финорганизацию могут обязать выплатить штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей.
Ранее за подобные нарушения ЦБ наказывал другие крупные российские банки — ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, «Альфа-банк», «ФК Открытие», «Тинькофф» и «Уралсиб», пишет ura.ru.