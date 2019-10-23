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Экономика

Впервые: ЦБ наказал рублем Сбербанк за нарушение закона

Центробанк впервые оштрафовал Сбербанк России за нарушение закона.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Кредитное учреждение наказали за пренебрежение положениями Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

«Впервые с начала раскрытия информации о штрафах для кредитных организаций ЦБ опубликовал информацию о наложении штрафа на Сбербанк. Банк был оштрафован в связи с нарушением ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ — непредоставление профучастником рынка ценных бумаг информации», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Банка России.

Теперь финорганизацию могут обязать выплатить штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей.

Ранее за подобные нарушения ЦБ наказывал другие крупные российские банки — ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, «Альфа-банк», «ФК Открытие», «Тинькофф» и «Уралсиб», пишет ura.ru.

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