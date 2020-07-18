Впервые за 20 лет доходы россиян резко провалились

По данным Росстата, средний доход россиян составил 32 854 рубля. При этом реальные зарплаты выросли в мае на 1%, с начала года — на 3,4%.
В первом квартале года около 18,6 млн человек (12,6% населения страны) имели доход ниже прожиточного минимума.
Размер прожиточного минимума в России в начале года составил 11 731 руб.
По оценкам экономистов, в условиях пандемии коронавируса COVID-19 основной удар по доходам придется на вторую половину года.
Во втором квартале они могут упасть на 17,5%, а по итогам года сокращение может достигнуть 6,5%. Это может стать рекордным снижением с 2014 года. С 2014 года до конца 2019 года реальные располагаемые доходы россиян падали.