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Экономика

Впервые за 20 лет доходы россиян резко провалились

Во втором квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%, сообщает «Коммерсант». В последний раз доходы падали сильнее — на 10% — только в 1999 году.

Деньги.
Деньги.
CCO.

По данным Росстата, средний доход россиян составил 32 854 рубля. При этом реальные зарплаты выросли в мае на 1%, с начала года — на 3,4%.

В первом квартале года около 18,6 млн человек (12,6% населения страны) имели доход ниже прожиточного минимума.

Размер прожиточного минимума в России в начале года составил 11 731 руб.

По оценкам экономистов, в условиях пандемии коронавируса COVID-19 основной удар по доходам придется на вторую половину года.

Во втором квартале они могут упасть на 17,5%, а по итогам года сокращение может достигнуть 6,5%. Это может стать рекордным снижением с 2014 года. С 2014 года до конца 2019 года реальные располагаемые доходы россиян падали.

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