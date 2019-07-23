Временная мера: Путин запретил тратить бюджет на поддержку нефтяников

Путин также поручил до 1 декабря завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений с целью оценить экономическую эффективность их освоения в нынешних налоговых условиях. Кабмин должен будет разработать единые критерии и требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке месторождений.
Кроме того, Минэнерго и Минфину поручено представить финансово-экономическое обоснование предложений по господдержке при разработке Приобского нефтяного месторождения.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил у главы государства льготы на Приобское месторождение. Тогда в пресс-службе Минфина пояснили, что речь шла о запрашиваемом налоговом вычете на 10 лет в дополнение к действующим льготам.
Более того, «Роснефть» уже получила налоговые льготы по НДПИ для Приобского месторождения, в 2017—2018 годах их сумма превысила 41 млрд рублей, пишет «Росбалт».
В июле «Ведомости» писали, что Сечин просил Путина предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы на 2,6 трлн рублей.