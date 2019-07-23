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Экономика

Временная мера: Путин запретил тратить бюджет на поддержку нефтяников

Президент РФ Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений РФ до завершения инвентаризации, сообщили в пресс-службе Кремля. Соответствующий мораторий вводится до 31 декабря.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Путин также поручил до 1 декабря завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений с целью оценить экономическую эффективность их освоения в нынешних налоговых условиях. Кабмин должен будет разработать единые критерии и требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке месторождений.

Кроме того, Минэнерго и Минфину поручено представить финансово-экономическое обоснование предложений по господдержке при разработке Приобского нефтяного месторождения.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил у главы государства льготы на Приобское месторождение. Тогда в пресс-службе Минфина пояснили, что речь шла о запрашиваемом налоговом вычете на 10 лет в дополнение к действующим льготам.

Более того, «Роснефть» уже получила налоговые льготы по НДПИ для Приобского месторождения, в 2017—2018 годах их сумма превысила 41 млрд рублей, пишет «Росбалт».

В июле «Ведомости» писали, что Сечин просил Путина предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы на 2,6 трлн рублей.

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