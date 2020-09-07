Время платить по счетам: обзор онлайн-сервисов по оплате ЖКХ, которые облегчат вам жизнь

С помощью онлайн-сервисов можно оплачивать любые услуги не выходя из дома. Но сегодня даже этого уже недостаточно: нужно, чтобы сервис был многофункциональным, работал просто, платеж проходил быстро и вообще задолженность уже отображалась в программе. Не забываем и про приятный глазу дизайн. Altapress.ru проверил несколько популярных сервисов по оплате коммунальных счетов.

Сбербанк

У Сбербанка есть сразу три способа оплаты коммуналки: через сайт «Сбербанк Онлайн», одноименное мобильное приложение или с помощью услуги автоплатежа ЖКХ.

На сайте и в мобильном приложении можно без труда найти по ИНН нужную компанию или по домашнему адресу нужную услугу. Один раз заплатив, можно сделать шаблон для всех регулярных оплат. Это позволит совершать будущие платежи очень быстро. Минимальная комиссия — большое достоинство.

Еще проще оплатить квитанцию по QR-коду через мобильное приложение. Навести камеру — и готово: не нужно искать реквизиты и вбивать сумму оплаты. Комиссия при оплате банковской картой будет минимальной.

Ну и самое удобное — автоплатеж. Один раз подключил — и далее оплата происходит автоматически. За сутки до оплаты система предупредит вас о запланированном платеже и его сумме. Чтобы его отменить, достаточно ввести код отказа — он приходит вместе с предупреждающим СМС. Услуга бесплатная. Автоплатеж можно подключить хоть в банкомате, хоть в приложении или на сайте. Дата и периодичность настраивается на свой вкус. Еще один плюс — минимальная комиссия.

С помощью Сбербанка можно оплатить:

квартплату;

электричество , газ;

газ; воду , тепло;

тепло; городской телефон , интернет;

интернет; охрану , домофон.

Большое удобство Сбербанка в его многофункциональности. Он, как и любой банк, предназначен не только для оплаты коммунальных счетов. Удобно, когда много возможностей находится в одном мобильном приложении. Кстати, при помощи сайта и мобильного приложения можно оплачивать счета и других регионов. По некоторым поставщикам появилась возможность передачи показаний счетчиков.

Почта

Мобильное приложение «Почты России» при выборе «Платежи и переводы» выкидывает вас на свой сайт через браузер. То есть еще и там нужно потратить минутку, чтобы авторизоваться. Считайте, что у мобильного приложения функции по оплате услуг нет.

Чтобы оплатить счет на «Почте России», уже недостаточно просто знать свой адрес. Для начала нужно ввести лицевой счет. Это усложняет задачу, но не критично.

Здесь тоже можно создать «список избранных платежей». Сервис поддерживает карты Mastercard, Maestro, Visa и «Мир», выпущенные российскими банками и поддерживающими технологию 3D-secure. Комиссия может составить 2,5% от платежа — она зависит от банка, который переводит деньги.

Свой смартфон мы держим при себе постоянно. Смахивать пыль с персонального компьютера, чтобы с удобством выполнить платеж, иногда кажется тратой времени. Все же хочется платить по счетам в мобильном приложении.

Система «Город»

В отличие от «Почты России» в системе «Город» можно оплачивать счет в мобильном приложении. Называется оно, как ни странно, «Система „Город“ Алтайского края».

Сайт функционален и прост, как три копейки, но его визуальный облик переносит нас куда-то в 2012 год. В приложении же дизайн в разы приятнее, здесь понятный и очень удобный интерфейс. Всего три кнопки: «счета», «счетчики», «история платежей». Не нужно сидеть и разбираться с каждым счетом — можно внести все в корзину и оплатить разом.

Оплачивать можно картами Mastercard, Visa и «Мир».



Пожалуй, главный плюс — можно вбить показания счетчиков прямо в приложении. И это касается любых счетчиков, не только электрических. А еще в системе «Город» можно заказать справку об отсутствии задолженности или о состоянии лицевого счета, подать заявку на вызов инспектора.

Нужные организации, так же как и в Сбербанке, можно искать по ИНН или по своему домашнему адресу. Размер комиссии зависит от банка, который переводит деньги. Дополнительной комиссии от системы «Город» нет.

Сервисов по оплате счетов десятки, не обязательно пользоваться первым попавшимся — просто попробуйте несколько. Главное, чтобы вам было удобно с ними работать. И, конечно, не стоит забывать о безопасности своей банковской карты, выбирайте только проверенные сервисы.