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Промышленность Алтая
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Экономика

Разогнались. Вся алтайская промышленность и энергетика-2023 в цифрах и фактах

Алтайская промышленность продолжает набирать обороты. Результат, который она продемонстрировала в 2023 году, был рекордным за 16 лет. Между тем объемы производства продолжают расти и в 2024-м. Крайстат опубликовал данные только первых двух месяцев, но уже они показывают: это не просто рост - это заметное ускорение. Сохраняется в регионе и высокая инвестиционная активность промышленников - наибольшие вложения делают предприятия, работающие на оборонку, но не только.

Сварщик. Востребованная профессия.
Сварщик. Востребованная профессия.
Минпромэнерго Алтайского края.

О чем говорят цифры

Физический объем производства в обрабатывающей промышленности подрос за первые два месяца года на 9,5%, указывает алтайкрайстат. Для сравнения: в первые два месяца 2023 года аналогичный показатель составлял плюс 7,9%.

Промышленность, можно сказать, раскрутилась. Очевидно, такой динамике способствовали, в том числе, инвестиции в основной капитал. Их объем в 2023 году достиг 28,6 млрд рублей - это на 86% больше уровня предыдущего года, по данным минпромэнерго края.

Из них 7,7 млрд рублей вложили в добычу полезных ископаемых, 6 млрд - в энергетику, еще 4,8 млрд - в текстильное производство.

А за первый квартал 2024 года объем инвестиций в основной капитал достиг 5,3 млрд, что на 23% больше, чем в тот же период предыдущего года (4,3 млрд), сообщили в минпромэнерго.

Как развивалась промышленность Алтайского края в 2023 г.
Как развивалась промышленность Алтайского края в 2023 г.
М.Хозяйкин

Каковы направления инвестиций

По словам главы минпромэнерго края Вячеслава Химочки, положительная динамика показателя инвестиций зафиксирована в большинстве отраслей. Основной же рост в первом квартале обеспечен в производстве автокомпонентов: инвестиции здесь возросли с 575 млн рублей в первом квартале 2023 года до 1,5 млрд в 2024-м.

А наибольшие вложения в данной отрасли сделали «Барнаултрансмаш» (производитель дизельных двигателей для бронетанковой техники) и Алтайский завод прецизионных изделий (полнокомплектные топливные системы для двигателей).

«Кроме того, лидерами по вложениям является отрасль добычи полезных ископаемых, в которую инвестировано более 1,5 млрд рублей, производство текстильных изделий – 884 млн рублей, энергетика – 406 млн, химическая промышленность – 298 млн», - рассказал Вячеслав Химочка.

Как развивалась промышленность Алтайского края в 2023 г.
Как развивалась промышленность Алтайского края в 2023 г.
М.Хозяйкин

Каковы итоги и перспективы крупнейших инвестпроектов

Ну а теперь - немного подробнее о реализуемых проектах.

«Сибирь-Полиметаллы»

  • Освоение Корбалихинского месторождения и увеличение мощностей по добыче и переработке руды.
  • Завершена реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики (увеличение мощности до 1,5 млн тонн сырья в год).
  • 37 млрд рублей составляет общий объем инвестиций. До 5 млрд рублей планируется инвестировать в 2024 году.

БМК «Меланжист Алтая»

  • Комплексная модернизация предприятия — крупнейшая в отрасли для края и России.
  • Завершение первого этапа модернизации (72 ткацких станка последнего поколения, линия по окрашиванию тканей, строительство отделочной фабрики, энергоблок).
  • 16 млрд рублей — общая стоимость проекта. 7,1 млрд руб­лей инвестировано.

Алтайский завод прецизионных изделий

  • Расширение выпуска полнокомплектных топливных систем.
  • Поступило 14 единиц оборудования, всего закупят 80 новых станков.
  • 800 млн рублей уже инвестировано.
  • Источники: заем из Фонда развития промышленности РФ (1,2 млрд рублей) и собственные средства (300 млн рублей).
Алтайский завод прецизионных изделий.
Алтайский завод прецизионных изделий.
Фото предоставлено АЗПИ.

Какие проекты реализованы на Алтае в области технологического суверенитета

  • «Алтайский химпром». В 1,5 раза увеличил объем производства противотурбулентных присадок и деэмульгаторов, кремнийорганических жидкостей (для крупных нефтедобывающих компаний, в т. ч. «Роснефти»).
  • «ЯШЗ Авиа». Новые авиашины — разработка и изготовление опытных партий для самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
  • «Ренессанс Косметик». Зубная паста — ранее не производилась; расширение ассортимента средств для уборки и стирки (замещает зарубежные бренды).
  • «Комплекс Агро», АНИТИМ, «Агроцентр», РЗЗ, «СиСорт». Более 30 видов новой продукции выпущено в 2023 году.
  • АПЗ «Ротор». Освоил производство около 150 новых видов продукции спецназначения: приборы навигации и гиростабилизации, изделия для авиационной и космической отраслей.
  • «Барнаул РТИ». Новая линия изготовления обрезиненных тканей и резиновых пластин (создание новых рабочих мест, рост производительности труда на 30%).

Какие инвестиционные площадки появятся

  • Прорабатывается возможность размещения новой промышленной зоны на двух территориях.
  • 66 га около тепличного комбината «Индустриальный». Выделение возможно после утверждения генплана Барнаула.
  • 400 га между микрорайоном Солнечная поляна и аэропортом, находится в управлении федерального оператора Дом.РФ, ведутся переговоры.

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