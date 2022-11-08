Время сажать деревья. Почему на Алтае меняется климат и наступают пустыни и как поможет биржа

Андрей Стеценко, президент «Центра экологических инноваций» и сотрудник экономфака МГУ, считает, что Алтайскому краю пора бить во все колокола: климат меняется, и угроза опустынивания, деградации сельхозземель и сокращения урожаев в регионе весьма серьезная. Способ остановить наступление пустыни известен — лесополосы. По словам эксперта, в стране заработал механизм, позволяющий сделать их создание выгодным — в сентябре прошла первая пилотная сделка на бирже. Мы поговорили с ним о том, как это работает и что делать, чтобы на Алтае было больше лесов.

«Следствием будут пыльные бури и таяние ледников»

— Андрей Владимирович , экологические вопросы сегодня не номер один в повестке дня. Однако алтайские ученые разрабатывают паспорт климатической безопасности региона. Какие угрозы климату у нас есть?

— Прежде всего — рост содержания парниковых газов, в частности, углекислого газа (СО2). Ученые-климатологи исследовали керн льда в Антарктиде и замерили содержание СО2 в пузырьках воздуха, содержащихся во льду, в разные периоды.

Они пришли в ужас — его концентрация в атмосфере за 150 лет возросла раза в четыре. Выбросы углекислого газа — важнейший источник климатических изменений. Климатологи считают, что повышение концентрации парниковых газов привело к росту средней температуры на планете на 0,9 градусов.

Если она увеличится на два градуса, растают даже ледниковые шапки на полюсах. Эти процессы происходят и на Алтае. Климатологи уже зафиксировали сокращение ледников алтайских гор на 30% за полвека и прогнозируют их полное исчезновение уже к 2050-м годам.

— К чему это приведет в Алтайском крае?

— Уменьшится летний сток воды в Катуни, Оби, Чарыше — всех реках Обского бассейна. Следом понизится уровень грунтовых вод, а летом влага как раз больше всего нужна для урожая. Следствием будет и усиление пыльных бурь. Всему этому можно уже сейчас противостоять локально — в том числе здесь, в Алтайском крае.

Озеро Ак-кем у подножия Белухи. Лидия Соколова

«Когда как не сейчас бить в набат»

— Прежде , чем говорить о том , как противостоять , объясните , с чем наука связывает рост содержания СО2?

— Человечество научилось выкапывать из земли углеводороды, сжигать их и получать энергию, и именно в ходе их сжигания в воздух выбрасывается СО2. Плюс из-за вырубки лесов, пожаров и вспашки происходит эрозия почв, и накопленный в почве и древесине углерод вылетает в атмосферу.

Между тем, лес — поглотитель СО2. А еще больше его поглощает почва. Но за последние 120 лет чернозем у нас сдуло и смыло основательно.

Еще в 1900 году основатель научного почвоведения Василий Докучаев привез на выставку в Париж русское чудо: восемь кубометров чернозема — почвенный профиль из Воронежской области. Где вы сейчас найдете плодородный чернозем такой мощности?

А в некоторых засушливых районах Алтайского края, в Кулундинской степи, есть поля, где осталось 30 см плодородного слоя, а в некоторых хозяйствах осталась только подстилающая материнская порода — глина.

Лесополосы в Алтайском крае. Altairegion22.ru

Освоение целины в Алтайском крае и Казахстане в этом смысле было большой стратегической ошибкой СССР. Если бы те же средства вложили в хорошие дороги Черноземья, элеваторы, то смогли бы лучше сохранять зерно и обеспечить им население, не разрушая целинные земли.

— В чем именно была ошибка при освоении целины?

— Распаханные целинные земли дали неплохой урожай в течение двух лет. А потом начались пыльные бури. Когда мы пашем с переворотом пласта, мы достаем почву с глубины 15−30 сантиметров. Когда она полежит на солнце, органическое вещество почвы окисляется. И воздушным потоком уносится тысячи тонн верхнего плодородного слоя почв, зачастую с семенами.

С 1950-х по 1980-е годы в СССР стали сажать лесополосы — они заняли около 2% сельхозугодий. Это чуть-чуть защитило от пыльных бурь, но было недостаточно для устойчивого сельского хозяйства.

Для этого лесополосы должны занимать 10−20% сельхозугодий, по мнению Докучаева. А в Алтайском крае, по данным последней инвентаризации, их площадь, сократилась с 1980-х до 2011 года вдвое: со 140 до 70 тыс. гектаров. То есть с 2 до 1%.

Андрей Стеценко. Предоставлено А.Стеценко.

— Судя по данным правительства края , с 2011 года количество лесополос все же немного увеличилось — власти утверждают , что сейчас их площади — более 90 тыс. га.

— На помощь немного приходит природа. Сельхозугодья, находящиеся далеко от райцентров и близко к лесам или знаменитым алтайском сосновым борам, зарастают. Но проблема для засушливой степной части остается очень острой.

И когда, как не сейчас пора бить в набат, во все колокола, что необходимо спасать наше плодородие, чтобы было на чем выращивать сельхозпродукцию и чтобы не оставить после себя пустыню.

— Как действуют лесополосы , как они защищают?

— Деревья корнями подтягивают грунтовые воды из нижних слоев почвы и испаряют их через листья. А поскольку они еще и защищают поле от ветра, то создают благоприятный микроклимат.

Если мы засадим всю степь сеткой лесополос, то таких микроклиматов будет создаваться много и это может повлиять и на макроуровень. И тогда мы сможем не только предотвратить эти негативные последствия, но и даже повысить урожайность на 30−40%, о чем говорит опыт Белгородской области.

Остатки леса в Алтайском крае. ВК: «Усынови заказник».

Если же этого не делать, будет продолжаться эрозия почв, опустынивание, снижение урожайности, рост числа засух. Если мы не будем учитывать подобные угрозы, они нас накроют, и мы не успеем с этим справиться.

«Крестьянину должны быть выгодны лесополосы»

— В Алтайском большая часть сельхозземель — в частной собственности. Как убедить собственников посадить лесополосу? Если он посадит деревья , рост урожайности получит в неопределенном будущем. А если внесет удобрения , эффект будет уже завтра.

— Над этим вопросом я работаю больше 25 лет. Ответ один: надо сделать так, чтобы крестьянину было выгодно посадить и сохранять лесополосу. Только тогда это начнет работать, когда это будет приносить фермеру или собственнику земли дополнительный доход.

И такой механизм разработан в рамках международной климатической повестки. Изначально он был заложен в Киотском протоколе — международном соглашении. Это торговля квотами на выброс парниковых газов.

Посадка кедра в Чарышском районе по проекту «Поглощение углерода путем лесоразведения в отдаленных районах Сибири». Altairegion22.ru

— Как торговля квотами может стимулировать посадку лесополос?

— Есть такой принцип: «Загрязнитель должен платить». Тот, кто произвел отходы, и должен тратиться на то, чтобы их убрать и предотвратить загрязнение. Но за выброс СО2 до недавнего времени никто не платил. И вот теперь и здесь начинает работать этот принцип. Делается это через торговлю углеродными единицами.

Предприятие, которое выбрасывает СО2 и оставляет углеродный след, их покупает. Предприятие, которое поглощает углекислый газ (в том числе лесополосы), продает. Так фермер получает деньги и может компенсировать затраты на лесополосы.

В России этот механизм предусмотрен федеральным законом № 296 «Об ограничении выбросов парниковых газов». Первые торги углеродными единицами состоялись 26 сентября на Московской бирже. Это была пилотная сделка.

Новосибирск заволокло черным едким дымом. vk.com/act54

Углеродные единицы — биржевой инструмент, показывающий объем парниковых выбросов, который компании удалось предотвратить благодаря работе климатического проекта. Одна единица равна тонне СО2, пишут «Ведомости». По сути, это торгуемый опцион для получения предприятиями квот на выбросы. По итогам первого дня торгов 26 сентября на Мосбирже заключены две сделки купли-продажи общим объемом 20 единиц на 20 тыс. рублей. Известно, что 10 единиц приобрела компания «Совтех Волго-Вятка», входящая в группу Сбербанка. Для участия в торгах компания должна аккредитоваться в реестре рынка углеродных единиц — он начал функционировать в России с 1 сентября.

Финансы , биржа , курс валют. CC0

«Фермеры смогут продавать углеродные единицы регулярно»

— Кто 26 сентября продал на бирже эти углеродные единицы?

— Продавцом была компания из Сахалина, реализовавшая проект в области солнечной энергетики (альтернатива сжиганию углеводородов). Продавать углеродные единицы могут не только создатели лесополос — все, кто реализуют проекты, связанные с сокращением выбросов (на предприятиях) и поглощением лесом или почвой СО2.

Фермеры, которые используют технологию No Till, за счет которой углерод накапливается в почве. Превращение метана на скотоводческих фермах в электричество и тепло. Проекты альтернативной энергетики, энергоэффективности.

Один из первых проектов в рамках Киотского протокола был осуществлен в Калининграде. Там заменили все вентили на системе газоснабжения, сократив за счет этого выброс метана — еще одного парникового газа. Все это было документально зафиксировано, и эти сокращения успешно продали, не только окупив затраты, но и хорошо заработав.

В сельхозпредприятии «Агророс» ( Рубцовский район) применяют технологию беспахотного земледелия no-till. Altairegion22.ru

— Фермеры разово смогут продать свои углеродные единицы или регулярно?

— Регулярно. Год прошел, лесополоса поглотила парниковый газ: допустим, 1 га -восемь тонн. Фермер получил подтверждение и продал восемь тонн. На следующий год подтвердил еще восемь тонн, но не продал. Через год к нему пришел промышленник и сказал: у тебя есть 16 тонн — давай я у тебя их куплю. Пришел конечно, не лично, а через биржу.

— Зачем предприятию-загрязнителю покупать эти углеродные единицы?

— Предприятие в ходе производства оставляет углеродный след. Чтобы его компенсировать, надо купить определенное количество углеродных единиц, эквивалентное выбросам или той части, которая регламентирована законом.

А затем продавать климатически нейтральные товары — их с удовольствием покупают страны, частные компании и потребители, которые беспокоятся об изменении климата.

Посадка саженцев кедра в Чарышском районе ( крайний справа — Андрей Стеценко). Altairegion22.ru

— Получается , что сама компания свои выбросы не уменьшила , но она заплатила за уменьшение где-то в другом месте другими лицами?

— Да. Если мы не можем справиться с выбросами у себя, мы платим тем, кто это делает эффективнее. Но они и у себя могут вести зеленую политику. Я знаю, что многие компании, которые заявили о своей климатической ответственности, стали покупать авиабилеты только с компенсированным углеродным следом.

То есть авиакомпании, которые предлагают такие билеты, целенаправленно вкладываются, предположим, в лесные проекты в Африке или в Латинской Америке. Самолет при этом летит на том же самом керосине.

Посадка леса в Алтайском крае. Altairegion22.ru

«Без тщательной проверки может получиться много искажений»

— На бирже торгуются ценные бумаги , их эмитентов тщательно проверяют , чтобы информация о предприятии была достоверной. Как здесь проверяют , какой проект сколько выбросил СО2 и поглотил?

— Мы можем точно, по формуле, рассчитать, сколько СО2 вылетело в атмосферу от сжигания того или иного вида топлива при известном объеме (будь то автотранспорт, завод, электростанция или самолет). И мы научились считать поглощение СО2 лесами.

Один из двух первых лесоклиматических проектов в России, изначально задуманный в рамках Киотского протокола, был сделан на Алтае — в Залесовском районе, на площади 10 тыс. га. У нас есть точные расчеты, сколько СО2 он поглощает: за 12 лет — 4,7 млн тонн.

И этот расчет подтвержден независимой экспертизой — французской компанией Bureau Veritas и немецкой аудиторской фирмой TUV NORD. Экспертные заключения размещены в реестрах углеродных единиц России и ООН (а алтайский проект зарегистрирован в нем под номером RU1000487 ) .

Бор в Калманском районе. ВК: «Усынови заказник», фото: Евгений Богинский.

— Если говорить об алтайском проекте — чей он? На чьи деньги реализован , удалось ли ему продать углеродные единицы?

— Это были средства гранта, а потом собственные вложения группы ученых, которые были его инициаторами. Пока углеродные единицы алтайского проекта не проданы, затраты не компенсированы. Удалось получить средства лишь от одного из российских ресторанных холдингов в Москве и нескольких сочувствующих организаций, которые добровольно компенсирует свой углеродный след.

Этих средств не всегда хватает, чтобы расплатиться за аренду земли — а договор заключен на 49 лет. Но торговля углеродным единицами в полный рост начнется только с 2023 года.

— Но мы же хотим , чтобы лесополосы создавали массово. Для этого процедура верификации не должна быть такой трудоемкой.

— Верификация — это одна из самых простых частей подготовки и реализации этого проекта. Самое сложное — это научное обоснование, выстраивание логики обоснования усилий человека, послуживших поглощению дополнительных объемов СО2, подтверждение, анализы, которые, собственно, и составляют проектную документацию.

Окрестности станции Аламбай , река Полуденный Тогул ВК: «Усынови заказник»: фото Лолы Смирновой.

А для проверки этой документации и нанимаются экспертные компании. Без трудоемкого процесса в наших условиях, наверное, может получиться много искажений и неправды.

Поэтому здесь нужна четкая проверка и достаточно точные данные, чтобы земля имела точные координаты, конкретного собственника, чтобы было посчитано количество деревьев и объем поглощенного углерода. Если это все правильно считать, этой системе будут верить, и она сможет нормально работать.

— Есть ощущение , что затраты на администрирование могут превысить выгоды. Скажем , в том случае , когда площадь , которую возделывает фермер , невелика.

— Надо придумывать варианты объединения фермеров. А с точки зрения экономики приведу вам такие расчеты.

Общие затраты на лесоклиматический проект, подобный алтайскому, реализуемый с нуля с посадкой деревьев в течение 22 лет, составят около 2,3 млрд рублей. А в сентябре на бирже продали углеродные единицы по 1 тыс. за тонну.

Андрей Стеценко. Предоставлено А.Стеценко.

Если бы по этой цене продали углеродные единицы алтайского проекта, это принесло бы 4,7 млрд рублей — то есть 1,9 млрд рублей чистой прибыли.

Если этот механизм заработает, он принесет проекту прибыль, и тогда его авторы вложатся в другие лесоклиматические проекты. Создадут лесополосы, и система начнет работать.

Сейчас алтайские ученые разрабатывают «Паспорт климатической безопасности» региона. Он для того и нужен, чтобы создать базу данных проектов и экономическим языком оценить риски, затраты и доходы от их реализации. Чтобы показать, к чему следует готовится, адаптироваться и что можно предотвратить.

Саженцы кедра перед посадкой в Чарышском районе в 2020 году. Altairegion22.ru

«Промедление может обернуться упущенной выгодой»

— Я знаю , что у вас есть вопросы к тому «Паспорту климатической безопасности», который разрабатывают алтайские ученые. Что в нем не так?

— Я выслушал по телевидению выступление ученых, входящих в состав группы, и был разочарован. Из их объяснений следовало, что «Паспорт климатической безопасности» — это, по сути, статистический сборник о климатических изменениях. И что на каком-то втором этапе будут разработаны меры адаптации к этим изменениям.

Но никакого второго этапа законом не предусмотрено — меры должны быть именно в паспорте, их надо оценить экономически. Более того, надо дать экономическую оценку рисков — что будет происходить, если ничего не делать. Разработчики этого тоже не предполагают.

А если не предусмотреть меры по адаптации и затраты на их выполнение, край не получит средств на реализацию этих программ. Промедление ученых может обернуться упущенной выгодой для региона и — что самое опасное — для сельского хозяйства.

Пустыня , снег. СС0

— Почему этот документ важен для Алтайского края?

— Это первый документ по климату в регионе, а потому он основополагающий. По сути, это программа выживания региона, учитывающая все возможные меры по защите основных ресурсов территории и людей в условиях изменяющегося климата.

Его должен будет утвердить губернатор, а после подписания паспорт станет нормативным актом, обязательным для исполнения на территории края.

Важно еще понимать, что этот паспорт готовится по заказу Минэкономразвития РФ за бюджетные средства. То есть за наши с вами налоги. Не хотелось бы, чтобы они были потрачены напрасно — ведь это документ государственной значимости.

Но, надеюсь, алтайские ученые все же смогут устранить пробелы.

Бор в Калманской районе. Лесная дорога. ВК: «Усынови заказник», фото: Евгений Богинский.

Что еще нужно учесть в «Паспорте климатической безопасности»

Андрей Стеценко объясняет: в паспорте надо сделать расчет затрат на те меры, которые уже сегодня делает правительство края. А также те перспективные направления, на которые сегодня нет денег, но они смогли бы решить ряд социально-эколого-экономических проблем. Такой анализ надо сделать по всем секторам экономики. Среди перспективных направлений — увеличение площади лесополос, канал для водоснабжения засушливых степных территорий, меры по образованию населения (это минобразования) и адаптации здоровья людей. Сведения о здоровье должен предоставить минздрав ученым, чтобы они обсчитали риски здоровью от изменения климата и оценили затраты на оздоровление.

Андрей Стеценко. Предоставлено А.Стеценко.

Кто такой Андрей Стеценко

Андрей Владимирович Стеценко родился в 1973 году. Окончил факультет почвоведения МГУ. Кандидат экономических наук, сотрудник экономического факультета МГУ, гендиректор Научно-исследовательского института «Центр экологических инноваций», президент АНО «Центр экологических инноваций», который с 2010 года имеет статус независимого наблюдателя за международным переговорным процессом по климату при рамочной конвенции по изменению климата ООН.