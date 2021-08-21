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Экономика

«Все это относительно незаметные платежи». Юрист рассказал о скрытых налогах, возложенных на россиян

Российское законодательство предполагает немало прямых налогов и сборов. Но есть целый ряд платежей, заложенных в цену приобретаемой продукции. И основная нагрузка по их уплате ложится на конечного потребителя. Об этом изданию «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

Эксперт уточнил, что многие жители страны заправляют бензином машины, покупают алкогольную и табачную продукцию, оформляют различные лицензии (например, на оружие), платят за получение справок, уплачивают госпошлину за переоформление документов, перечисляют взносы за капремонт в домах, приобретают страховки и т. д.

Справка

В цене ОСАГО — по расчетам экспертов, около 25% стоимости полиса — скрытые налоги.

Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Nalog.ru

«Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства. При этом человек не будет до конца понимать, куда же подевались деньги, даже если все расходы были заранее запланированы», — поясняет Соловьев.

Он обобщил самые распространенные скрытые налоги. Главными из них он назвал НДС (взимается 20% и 10%) и акцизы.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

В перечне ФНС на 2021 год к подакцизным относятся следующие товары:

  • этиловый спирт
  • спиртосодержащая продукция
  • алкогольная продукция
  • табачная продукция
  • автомобили легковые, мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт
  • автомобильный бензин (по заявлениям ФАС, в составе его цены — 65% различных налоговых надстроек)
  • дизельное топливо
  • моторные масла

«Таким образом, если приблизительно сложить все налоги, о которых мы знаем и скрытые налоги, может получиться немалый процент от ваших доходов», — поясняет Соловьев.

Эксперт заключил: если россияне будут хорошо понимать, какие неизбежные платежи на них возложены, то смогут заранее спланировать траты.

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