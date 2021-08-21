«Все это относительно незаметные платежи». Юрист рассказал о скрытых налогах, возложенных на россиян

Эксперт уточнил, что многие жители страны заправляют бензином машины, покупают алкогольную и табачную продукцию, оформляют различные лицензии (например, на оружие), платят за получение справок, уплачивают госпошлину за переоформление документов, перечисляют взносы за капремонт в домах, приобретают страховки и т. д.
Справка
В цене ОСАГО — по расчетам экспертов, около 25% стоимости полиса — скрытые налоги.
«Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства. При этом человек не будет до конца понимать, куда же подевались деньги, даже если все расходы были заранее запланированы», — поясняет Соловьев.
Он обобщил самые распространенные скрытые налоги. Главными из них он назвал НДС (взимается 20% и 10%) и акцизы.
В перечне ФНС на 2021 год к подакцизным относятся следующие товары:
- этиловый спирт
- спиртосодержащая продукция
- алкогольная продукция
- табачная продукция
- автомобили легковые, мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт
- автомобильный бензин (по заявлениям ФАС, в составе его цены — 65% различных налоговых надстроек)
- дизельное топливо
- моторные масла
«Таким образом, если приблизительно сложить все налоги, о которых мы знаем и скрытые налоги, может получиться немалый процент от ваших доходов», — поясняет Соловьев.
Эксперт заключил: если россияне будут хорошо понимать, какие неизбежные платежи на них возложены, то смогут заранее спланировать траты.