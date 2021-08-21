«Все это относительно незаметные платежи». Юрист рассказал о скрытых налогах, возложенных на россиян

Российское законодательство предполагает немало прямых налогов и сборов. Но есть целый ряд платежей, заложенных в цену приобретаемой продукции. И основная нагрузка по их уплате ложится на конечного потребителя. Об этом изданию «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт уточнил, что многие жители страны заправляют бензином машины, покупают алкогольную и табачную продукцию, оформляют различные лицензии (например, на оружие), платят за получение справок, уплачивают госпошлину за переоформление документов, перечисляют взносы за капремонт в домах, приобретают страховки и т. д.

Справка В цене ОСАГО — по расчетам экспертов, около 25% стоимости полиса — скрытые налоги.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

«Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства. При этом человек не будет до конца понимать, куда же подевались деньги, даже если все расходы были заранее запланированы», — поясняет Соловьев.

Он обобщил самые распространенные скрытые налоги. Главными из них он назвал НДС (взимается 20% и 10%) и акцизы.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

В перечне ФНС на 2021 год к подакцизным относятся следующие товары:

этиловый спирт

спиртосодержащая продукция

алкогольная продукция

табачная продукция

автомобили легковые , мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт

мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт автомобильный бензин ( по заявлениям ФАС , в составе его цены — 65% различных налоговых надстроек)

по заявлениям ФАС в составе его цены — 65% различных налоговых надстроек) дизельное топливо

моторные масла

«Таким образом, если приблизительно сложить все налоги, о которых мы знаем и скрытые налоги, может получиться немалый процент от ваших доходов», — поясняет Соловьев.

Эксперт заключил: если россияне будут хорошо понимать, какие неизбежные платежи на них возложены, то смогут заранее спланировать траты.