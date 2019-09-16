Все по-честному: кредит для бизнеса под 10% годовых

До конца года субъекты МСП могут оформить в банке кредит на развитие бизнеса от 4 до 40 млн рублей сроком до 10 лет по ставке — 10% годовых. Форма предоставления кредита — кредит или кредитная линия с лимитом выдачи. Кредит может быть направлен на инвестиции, пополнение оборотных средств или рефинансирование ссудной задолженности в стороннем банке. Кредиты по продукту «Честная ставка» сроком более 5 лет выдаются только на инвестиционные цели. В структуре залога обязательно должна быть недвижимость (не менее 20%), транспорт/спецтехника или поручительство фонда — не более 60%. В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой по заемщику до 480 млн рублей (по данным официальной отчетности).
Предложение действует
Подать заявку на кредит бизнесу можно на сайте или в офисе банка.
Тел. 8−800−3333−555
Сайт: www.nskbl.ru
Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.
Акция по кредитованию малого и среднего бизнеса «Честная ставка». Сумма — от 4 до 40 млн рублей, срок — до 10 лет, ставка — 10% годовых. Цель кредитования: пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование ссудной задолженности в стороннем банке. Форма выдачи — кредит или кредитная линия с лимитом выдачи. Порядок гашения — аннуитет. Отсрочка погашения основного долга — 4 месяца. Залог: недвижимость не менее 20% в структуре залога, транспорт/ спецтехника, поручительство фонда — не более 60%. Поручительство — учредители (участники), совокупная доля которых в компании не менее 51%; связанные компании (все работающие); супруг (а)/третьи лица (если выступают залогодателями). Ставка на первый день кредитования от суммы кредита — 1%. Предложение действует