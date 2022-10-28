«Все села залиты самогоном»: видный алтайский бизнесмен предложил жестче бороться с бутлегерами

Максим Байкалов, генеральный директор завода «Тейси», 26 октября на экспертном совете ИД «Алтапресс» выступил с громкой речью против самогоноварения. По его словам, именно этот сектор является главным конкурентом легальным алкогольным предприятиям. И при этом продукция бутлегеров не всегда бывает качественная.

Борьба между легальным и нелегальным алкоголем складывается не честным образом, считает Байкалов.

«У нас абсолютно запрещена реклама любого алкоголя, в том числе и вина. При этом, если вы поедете мимо Старого базара и пешеходной зоны в Барнауле, то увидите огромный плакат с призывом „вари сам“. Там же стоит соответствующий магазин. Не секрет, что у нас появляются крупные сети по реализации самогонных аппаратов, которые ставят перед собой задачи открыть 100 и больше магазинов», — рассказал директор «Тэйси».

При этом, по его словам, лишь 3−5% самогонщиков реально следят за качеством своей продукции. «В спорах с ними мы уже зубы стерли», — заметил Байкалов.

Завод «Тейси» для контроля за своей продукцией построило аккредитованную лабораторию стоимостью несколько миллионов рублей.

Максим Байкалов , генеральный директор компании «Тэйси» Анна Зайкова

Максим Байкалов,

генеральный директор завода «Тейси»:

При этом любой товарищ, купив бытовой спиртометр и выгнав на кухне непонятную субстанцию, говорит, что ее качество в разы лучше нашего. Он же его, якобы, пьет, и все нормально. Я с такими людьми даже не спорю. Раньше всем предлагали сдавать на анализы самогон, сейчас этого не делаем — по два месяца приходится лабораторию отмывать. Содержание сивушных масел в водке не допускается выше восьми. Ниже 1,4 тыс. у нас в проверяемом самогоне не было. Самый страшный самогон был с содержанием жуткого метанола.

По мнению Байкалова, большинство самогонщиков гонятся за дешевизной. «И все села залиты самогоном. Надлежащего контроль со стороны государства нет», — констатировал эксперт.

Что делает предприятие

По словам Максима Байкалова, завод «Тейси» постепенно выходит из эконом-сегмента. Объемы производства при этом сокращается, но при этом не сокращается выручка.

Алкоголь. CC0