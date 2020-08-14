Всего один процентик. Где алтайские предприниматели могут получить небывалый по щедрости заем

В начале августа в Алтайском крае был выдан первый заем под 1% годовых. Такую помощь получила индивидуальный предприниматель из Немецкого национального района Лариса Немченко. В беседе с корреспондентом altapress.ru владелица парикмахерского салона рассказала, как на жизни ее салона отразился «спасительный процент», а также пообещала к Новому году внедрить услугу нанопластики волос.

Рекордно низкие ставки

Малые предприниматели оказались самыми незащищенными в условиях пандемии. В основном это люди, которые вывозят бизнес на своих двоих и личном энтузиазме. Единственным шансом выстоять для «частников» стал дополнительный финансовый источник — займы под низкий процент.

В Алтайском крае помощь малому и среднему предпринимательству оказывает Фонд микрозаймов. 2020 год стал особенным, и попечительский совет фонда принял решение понизить минимальную ставку. С начала апреля займы пострадавшим от ограничительных мер выдавались под 3% годовых. Сейчас ставка составляет 1% годовых и не может подниматься выше ключевой (на момент заключения договора — 4,5%. — Прим. ред.).

Такой заем могут получить предприниматели, чей бизнес относится к сферам придорожного сервиса, туризма, гостиничного дела, бьюти-индустрии и общепита.

Парикмахерский салон «Вавилон».

Также могут взять заем по ставке под:

2% годовых — предприниматели , чей бизнес пострадал от ограничительных мер , связанных с коронавирусом;

чей бизнес пострадал от ограничительных мер связанных с коронавирусом; 2,25% годовых — предприниматели , чей бизнес зарегистрирован , является приоритетным и работает в моногородах Алтайского края;

чей бизнес зарегистрирован является приоритетным и работает в моногородах Алтайского края; 3% годовых ( сроком до 12 месяцев) и 4,5% годовых ( сроком на 13−24 месяца) — предприниматели , не попавшие ни в одну из перечисленных категорий.

Программа пониженных ставок действительная как для залоговых, так и для беззалоговых займов.

Не дать упасть бьюти-индустрии

12 июня 2020 года попечительский совет внес изменения в перечень наиболее пострадавших предприятий в период пандемии. Среди них оказались парикмахерские и салоны красоты. Лариса Немченко, предприниматель из алтайского села Гальбштадт, знала, куда обратиться за помощью в нынешних форс-мажорных обстоятельствах. В беседе с нами она рассказала о трудностях, страхах и надежде, которые не покидали ее на протяжении четырех месяцев.

Владелица салона «Вавилон», Лариса Немченко. Предоставлено собственником

— Когда был открыт ваш парикмахерский салон?

— Это было шесть лет назад. Мой «Вавилон» в первые дни жизни представлял собой комнату размером 16 кв. метров. С притоком посетителей появилась необходимость расширяться. К тому времени я уже набрала команду из трех человек, и мы переехали в помещение, практически в два раза больше предыдущего. С клиентами проблем никогда не испытывали — в нашем селе живет где-то три тысячи человек и отменно работает сарафанное радио.

— Почему решили открыть свое дело , а не устроиться в какой-нибудь салон мастером?

— Сначала набиралась опыта — пять лет работала мастером в одной из парикмахерских Барнаула. А когда вернулась в Гальбштадт, решила открыть собственный салон. Мне нравится делать людей красивыми, я вижу их счастливые глаза — это дорогого стоит. А вообще, парикмахерским искусством мечтала заниматься еще со школьных лет. И вот уже шестой год исполняю свою мечту и пожелания моих клиентов. Я просто знаю, что нахожусь на своем месте.

С предпринимательством также — это мое увлечение. Мне нравится сам процесс, когда я решаю возникающие проблемы и управленческие задачи, административные и хозяйственные вопросы.

Парикмахерский салон «Вавилон» в селе Гальбштадт. Предоставлено собственником

— Расскажите , как проходят трудовые будни. Чувствуется ли разница между тем , что было до пандемии , и сегодняшними реалиями?

— Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась. Мы вошли в привычный ритм работы, если так можно сказать. Теперь в нашей жизни постоянный запах антисептика, медицинские маски, перчатки и прием людей по предварительной записи. Не очень удобно, но что поделать, такие предписания. Конечно, ощутимо сократился поток клиентов. Многие сейчас пытаются как-то сэкономить и обходятся своими силами. В первую очередь среди наших посетителей стало меньше школьников.

— Как сказалось введение ограничительных мер на бизнесе?

— Мы закрылись 28 марта. Было жутко. Наступила какая-то тишина, клиенты испарились. Работа прекратилась, упала выручка, а налоги и оплата аренды остались. Они-то на самоизоляцию не отправились в отличие от моих сотрудников, которые ждут свою заработную плату. Тогда и мне, и девочкам стало страшно остаться без ничего. Потому что иных доходов не было.

Парикмахерский салон «Вавилон» в селе Гальбштадт. Предоставлено собственником

— В конце апреля некоторым парикмахерским разрешили открыться. Им необходимо было соблюсти несколько условий. Одно из них — наличие отдельного входа на первом этаже дома. Вы попали в эту категорию или пришлось сидеть дома до первого этапа снятия ограничений?

— Только в начале мая мы получили разрешение работать. В марте и апреле мы ничего не заработали, в кассе красовался жирный «ноль». Для нас дешевле оказалось закупить необходимые средства для уборки и дезинфекции, чем стоять без дела и ждать с моря погоды. К концу мая дела у парикмахерской восстановились на 70%, и в большей мере благодаря государственной поддержке. Она оказалась своевременной. Мы получили субсидии на выплату зарплаты сотрудникам.

Парикмахерский салон «Вавилон» в селе Гальбштадт. Предоставлено собственником

— Вы решились на заем , хотя сейчас многие опасаются брать кредиты из-за нестабильной ситуации. Какова сумма и как планируете им распорядиться?

— В Фонд микрозаймов я уже обращалась дважды. Последний заем, на покупку оборудования и на пополнение оборотки, закупку расходных материалов, погасила в апреле 2020 года. Вся эта ситуация с коронавирусом, когда мы не могли работать, но должны были оплачивать аренду, подтолкнула меня к важному решению — покупке собственного помещения.

Тем более владелец заявил, что собирается продавать то, в котором мы разместились. Не воспользоваться кредитом под 1% годовых было по меньшей мере глупо. Фонд одобрил мою заявку на заем в размере 700 тыс. рублей. К ним я добавила собственные сбережения и выкупила помещение для «Вавилона».

Нам уже установили новые пластиковые окна. Теперь не нужно переживать, что в непредвиденной ситуации я и мои работники можем оказаться на улице.

Парикмахерский салон «Вавилон» в селе Гальбштадт. Предоставлено собственником

— На ваш взгляд , как скоро сможете наверстать упущенную прибыль и выйти на докризисный уровень?

— Думаю, к Новому году мы сможем восстановиться полностью. Уже запланирован ряд изменений. Расширим список предоставляемых услуг, например, включим в перечень нанопластику для волос.