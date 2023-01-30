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Экономика

Всего за час состояние Илона Маска выросло на 2,3 млрд долларов

Состояние Илона Маска выросло на 2,3 млрд долларов за один час после того, как акции Tesla Inc. взлетели в цене, опережая ожидания трейдеров, в связи с опережающими график объемами продаж внедорожника модели Y, пишет Bloomberg.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
facebook.com/OfficialElonMusk

Акции производителя электромобилей, которые накануне стоили $580.99, выросли на нью-йорской бирже на 12%, достигнув цены в $649. Состояние Маска возросло до $36 млрд.

48-летний Маск владеет примерно пятой частью акций Tesla, что составляет основную часть его состояния. Его контрольный пакет акций компании Space Exploration Technologies Corp. составляет около $14,6 млрд, пишет издание.

Акции Tesla находятся на подъеме с октября прошлого года, когда компания опубликовала неожиданную прибыль в третьем квартале, пишет znak.com.

Их рыночная стоимость теперь значительно превышает $100 млрд, и если они будут оставаться выше этого порога в течение длительного периода, Маск получит право разблокировать первую часть долгосрочной компенсации, которая может принести ему более $50 млрд долларов при условии, если все показатели эффективности будут достигнуты.

В ноябре 2019-го Маск за неделю разбогател на $2 млрд.

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